„Am petrecut o noapte cu nora mea de care sunt cu adevărat îndrăgostit şi pentru care aş fi în stare să-mi părăsesc soţia. Dar vom fi vreodată împreună?”, îşi începe povestea bărbatul.

„Am 46 de ani, iar soţia mea are 45. Împreună avem o fiică de 19 ani şi un fiu de 26”.

Bărbatul a povestit că fiul său s-a căsătorit anul trecut cu o tânără frumoasă de 23 de ani pe care au primit-o cu drag în familie:

„Fiul meu şi soţia sa locuiesc în acceaşi casă cu noi. Soţia mea i-a găsit norei noastre o slujbă la supermarket”.

Bărbatul a relatat cum s-a întâmplat să aibă o relaţie cu nora lui:

„Cu câteva luni în urmă am fost cu familia la nunta unui nepot. Ne-am cazat vienri seara la hotel.

Nora mea a stat cu mine să bem ceva la bar în timp ce fiul şi soţia mea s-au dus să doarmă.

Eu şi soţia fiului am mers să fumăm în maşină, unde, nu ştiu de ce, am pupat-o pe obraz. Apoi ea m-a sărutat pe buze şi asta a fost. Am sfârşit făcând sex pe bancheta din spate a maşinii.

Am fost de acord să păstrăm secretă aventura noastră. Ea spune că-l iubeşte mult pe fiul meu şi nu vrea să rănim pe nimeni.

După două luni am participat la o cină în familie la care fiul meu a anunţat că soţia lui este însărcinată. I-am felicitat, dar m-am simţit distrus.

Am vorbit cu fata despre asta şi mi-a spus că e posibil ca bebeluşul să fie al meu.

I-am spus că vreau să fiu cu ea şi că sunt dispus să-mi părăsesc soţia, dar ea mi-a răspuns că nu ştie ce vrea.

Ziua următoare i-am spus soţiei că totul s-a terminat între noi, mi-am făcut bagajele şi am plecat.

Trăiesc o adevăartă nebunie şi nu ştiu ce e de făcut”, a povestit bărbatul de 46 de ani pentru The Sun.