„După ce am cunoscut un tip drăguţ în club, ne-am întâlnit din nou şi a doua seară am făcut sex. Nu l-am mai văzut de atunci, dar s-a simţit fabulos - iar a doua zi m-am despărţit de tipul cu care aveam o relaţie de 5 ani. Acum mă întreb de ce am făcut asta”, a scris tânăra.

„Am 21 de ani şi mi-am cunoscut iubtiul când aveam 15. Credeam că e perfect şi îmi era fidel. M-am considerat norocoasă pentru că mi-am găsit sufletul pereche atât de tânără. Păream pe drumul către o viaţă minunată până acum 6 luni. Apoi am început să mă îngrijorez pentru că el este singurul tip cu care am fost. Am început să mă streseze faptul că era prea serios pentru vârsta lui. Deja ne plănuia căsătoria şi carierele, în timp ce majoritatea tipilor de vârsta lui sunt în bar şi se simt bine.

Întotdeauna i-am fost credincioasă şi când am făcut sex luna trecută cu tipul respectiv a fost prima dată când l-am înşelat. Dar m-a făcut să îmi dau seama că ceva este în neregulă. Am crezut că cel mai bine ar fi să ne despărţim, aveam nevoie de timp pentru mine.

Îmi doresc să nu fi fost atât de tânără când ne-am întâlnit. Dacă aş fi fost mai matură, nu m-ar fi deranjat faptul că este puţin plictisitor şi că nu îi plac ieşirile noaptea sau alcoolul. Dar nu a fost aşa, simţeam că ratez toate lucrurile acelea amuzante.

Sunt fericită singură momentan, ţinând cont am nevoie să experimentez ca să îmi dau seama cine sunt. Dar mi-ar plăcea să fiu cu primul meu tip pentru ştiu că am avea o căsătorie minunată şi am fi încă îndrăgostiţi.

Dacă va întâlni pe altcineva? Gândul ăsta mă înspăimântă”.

