„Îmi place cât de cât să fac sex cu iubitul meu, dar dar când mă gândesc la sex simt repulsie faţă de propriul meu corp. Chiar dacă mai am puţin şi am orgasm, mă retrag înainte ca asta să se întâmple. Iubitul meu este cu 15 ani mai mare decât mine şi mă întreb dacă sentimentele mele au legătură cu faptul că simt un dezechilibru de putere între noi doi, chiar dacă am încredere în el şi ne considerăm egali”, a mărturisit femeia pentru The Guardian.

„Fazele simple şi binecunoscute ale sexului sunt dorinţa - sentimentul de a dori sex; apoi excitaţia - unde organele genitale şi alte părţi ale corpului răspund stimulilor şi se pregătesc pentru sexu; apoi gândurile, sentimente şi acţiuni sexuale care duc la orgasm. În oricare dintre aceste etape poate exista o întrerupere sau o disfuncţie. În cazul tău, nu puteţi experimenta prima sau ultima fază. Repulsia ar putea fi rezultatul unor acţiuni trecute sau a unei constrângeri sexuale - actuale sau trecute. Sau, pur şi simplu, nu eşti atrasă de iubitul tău. Faptul că te autoconstrângi să nu ai orgasm şi îţi îndepărtezi iubitul ascunde un anumit motiv pe care trebuie să îl descoperi. Sau refuzi să îl laşi să îţi ofere el un orgasm? Ai oare resentimente - posibil din cauza sentimentului că există un „contract” personal nedrept între voi? Furia subiacentă faţă de un partener va submina cu siguranţă dorinţa, precum şi funcţionarea sexuală în general şi trebuie tratată”, a sfătuit-o psihoterapeuta.