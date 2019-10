„Am avut un threesome cu amicul meu şi soţia lui şi acum mă simt inconfotabil de vinovat”, şi-a început tânărul povestea.

„Sunt un bărbat singur de 28 de ani. Relaţia cu fosta mea iubită s-a terminat cu aproape un an în urmă şi de atunci am avut parte de o lipsă de sex incredibilă.

Cel mai bun prieten al meu din şcoală s-a căsătorit de patru ani. El şi soţia lui au 27 de ani.

Am ieşit cu prietenul meu şi cu alţi amici în bar şi mi-au povestit că au jucat poker pe dezbrăcate. Prietenul meu mi-a spus că a jucat şi cu soţia lui , dar atunci a fost plictisitor pentru că erau prea piţini jucători.

Duminica următoarte am ieşit împreună la cină şi la ceva de băut şi m-a inivitat la el acasă.

Când am văzut-o pe soţia lui am remarcat că era îmbrăcată într-o rochie provocatoare care îi venea foarte bine.

Am mers la ei acasă, am băut mult vin şi amicul meu mi-a propus să jucăm toţi trei poker. Am spus că e o idee grozavă.

La scurt timp soţia lui a pierdut jocul şi a rămas complet dezbrăcată. Apoi a venit în faţa mea şi-a pus mâinile pe umerii mei şi m-a sărutat. Apoi ea şi prietenul meu mi-au propus să facem sex împreună.

Am terminat seara având îmârţindu-i soţia în dormitor.

Când m-am trezit a doua zi de dimineaţă şi mi-am dat seama ce am făcut nu mi-a venit să cred. Mi-am cerut scuze, am pus pe sema alcoolului ceea ce am făcut.

Amândoi mi-au spus că nu am de ce să îmi cer scuze, că a fost o experienţă minunată şi că le-ar face plăcere să se repete.

De atunci în fiecare weekend am repetat experienţa, dar a trebuit să beau mult înainte. Dde fiecare dată când m-am trezit din beţie m-am gândit că acest cuplu este extrem de pervers”, şi-a terminat povestea bărbatul pentru The Sun.