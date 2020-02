Madonna i-a rugat pe ducii de Sussex, Harry şi Meghan să nu plece din Marea Britanie pentru Canada, oferindu-le posibilitatea să stea în apartamentul ei din New York. Vedeta s-a arătat dispusă să le închirieze apartamentul său şi chiar a înregistrat un videoclip pe care l-a publicat pe Instagram prezentând camerele de locuit.

Cântăreaţa a spus că din punctul ei de vedere Canada e ”plictisitoare” iar New York-ul e mai bun decât Palatul Buckingham Palace, unde nu sunt decât "nişte băieţi cu pălării de blană”.

"Are două dormitoare, cea mai bună perspectivă asupra Manhattan-ului, are un balcon uimitor”, a spus cântăreaţa despre apartamentul din Central Park West.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi artista cu cele mai bune vânzări din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.