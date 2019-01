Vedeta este ambasador comemorării a 50 de ani de la revoltele izbucnite în barul aflat în Greenwich Village, scrie platforma Hollywood Reporter.

Madonna a ţinut un discurs şi a interpretat două piese acompaniată la chitară de fiul său. Artista a cântat împreună cu publicul "Like a Prayer" şi a interpretat o variantă proprie a piesei lui Elvis Presley "Can't Help Falling in Love".

”Sunt mândră să fiu aici, în locul în care a debutat mişcarea Pride, în legendarul bar Stonewall Inn, la venirea unui nou an”, a spus Madonna.

”Ne-am adunat în noaptea aceasta pentru a sărbători 50 de ani de revoluţie.”

Interpreta a pledat pentru bunătate: ”Dacă nu ne-am grăbi şi am încerca să ne cunoaştem unul pe celălalt cu adevărat, ne-am da seama că toţi sângerăm în aceeaşi culoare şi că toţi avem nevoie să iubim şi să fim iubiţi. Să ne amintim pentru cine şi pentru ce luptăm - pentru noi înşine, unul pentru celălalt, dar şi mai important, pentru ce luptăm! Să ne gândim un pic în ce fel putem să aducem mai multă dragoste şi pace în 2019, să vedem cum putem să facem mai multe fapte bune la întâmplare. Poate vom găsi o fereastră prin care să pătrundă lumina. Sunteţi pregătiţi”, a spus Madonna.

Fanii au filmat momentul şi au difuzat imaginile pe reţelele sociale.

Pe mai multe site-uri despre vedete au apărut însă întrebări legate de schimbările pe care le-a suferit corpul artistei. Madonna, după cum se vede şi pe înregistrări, are un posterior mare, ceea ce a făcut internauţii să se întrebe dacă a apelat la operaţii estetice, după modelul Kim Kardashian.

Stonewall Inn este un bar gay din New York. Revoltele izbucnite aici în 1969 împotriva raidurilor poliţiei sunt considerate punctul de pornire al campaniilor pentru drepturile LGBTQ.