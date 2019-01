Cântăreaţa în vârstă de 60 de ani plănuieşte o serie de show-uri pentru care "nu va precupeţii nimic", care vor include efecte pirotehnice şi alte elemente surpriză, informează contactmusic.com.

Tot spre sfârşitul acestui an va fi lansat cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei, iar turneul va include piesele noi, dar şi hituri care au consacrat-o în întreaga lume. Fanii vor fi mai mult decât bucuroşi să asculte din nou piese ca: Bitch I'm Madonna, Like A Prayer, Vogue sau Frozen.

Madonna a confirmat, în octombrie 2018, că lucrează la cel de-al 14-lea album de studio, primul de la cel lansat în 2015, "Rebel Heart".

Ultimul turneu al Madonnei a avut loc în perioada septembrie 2015 - martie 2016 şi a inclus 82 de concerte.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Foto: Hepta