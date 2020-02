Un nou mini-trailer ne pregăteşte pentru „haos”. După aflarea veştii, în cadrul Comic Con Brazilia, pe internet a apărut şi un trailer, care îi sfătuieşte pe fanii serialului, în limba spaniolă, să se pregătească pentru „haos”, scrie oprahmag.com.



Teaser-ul îi prezintă pe membri echipei în costumele roşii emblematice şi măştile cu chipul celebrului pictor Salvador Dali, inclusiv pe BERLIN (Pedro Alonso), care s-a sacrificat la sfârşitul sezonului doi, pentru binele echipei (sau al său...).



La final, teaser-ul o prezintă şi pe NAIROBI (Alba Flores), care a fost împuşcată la finalului sezonului 3. Asta înseamnă că este vie în sezonul 4? Rămâne de văzut!



Sezonul 3 din La Casa de Papel a doborât numeroase recorduri în privinţa audienţei globale pentru un serial Netflix în altă limbă decât limba engleză, scrie Variety. Este cel mai vizionat serial al tuturor timpurilor, inclusiv dacă ne referim la serialele în limba engleză, în ţări precum Franţa, Italia, Argentina, Brazilia, Chile, Portugalia şi altele.



Potrivit Netflix, La Casa de Papel a fost al treilea cel mai vizionat serial original, după Stranger Things şi Umbrella Academy.



Potrivit The New York Times, La Casa de Papel a fost urmărit de 44 milioane de oameni!



Sezonul 4 din CASA DE PAPEL începe în 3 aprilie 2020.



Cine joacă? Profesorul / Salvador „Salva” Martin (ALVARO MORTE), Tokio (URSULA CORBERO), Denver (JAIME LORENTE LOPEZ), Nairobi (ALBA FLORES), Helsinki (DARKO PERIC), Raquel/Lisbon (Itziar Ituno), Monica/Stockholm (ESTHER ACEBO) şi alţii.



Cum s-a încheiat sezonul 3? SPOILER ALERT! Profesorul şi Lisbon lucrează pentru a-i ghida pe hoţi, care jefuiesc Banca Spaniei.



Obiectivul lor este să ajungă la un seif şi să topească aurul care se află înăuntru, dar şi să aibă acces într-un compartiment secret al seifului, unde se află „toate secretele guvernului spaniol”.



Despre ce va fi sezonul 4? Lucrurile iau o turnură neaşteptată pentru Profesorul, Lisbon şi restul echipei. Profesorul are mereu un plan de rezervă, dar de data aceasta se declară învins pentru că a încălcat prima regulă din codul său de conduită profesională: fără relaţii personale!



Înainte de capturarea lui Lisbon, acesta i-a declarat că a fost singura femeie pe care a iubit-o vreodată.



În sezonul 4, fanii vor asista probabil la tentativa acestuia de a o salva pe Lisbon. Vieţile hoţilor au atârnat de o aţă, după ce Nairobi a fost împuşcată, Rio s-a despărţit de Tokio şi echipa a fost nevoită să distrugă o autospecială a poliţiei, cu tot cu poliţişti...



Se pare însă că sezonul 4 va fi şi ultimul, în cazul La Casa de Papel. Chiar şi Profesorul „Morte” a distribuit un mesaj „de adio”: "Last day of filming #parte4 @lacasadepapel. Cheers to everyone. For us, the team (the best @vancouvermedia_) and for everyone who watches us around the planet. Thank you everyone... Long live! #elprofesor," a scris actorul.



Primele trei sezoane din Casa de Papel pot fi urmărite pe Netflix.