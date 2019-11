Postarea făcută de Ministerul Afacerilor Interne a strâns peste 7.500 de reacţii în doar 5 ore şi sute de comentarii mai amuzante sau mai serioase.

„Dialog între un poliţist şi un conducător auto:

- Bună ziua! Sunt sigur că ştiţi de ce v-am oprit. Aveaţi 151 de kilometri pe oră într-o zonă cu limita maximă de 80.

- Chiar atât am avut?

- Da! De ce mergeaţi cu viteza asta?

- Păi, nu poate motorul mai mult.

- Vorbiţi serios?

- Nu, nu... poate mai mult, dar era ca o glumă, aşa, pe care am văzut-o pe facebook. Sper că ştiţi de glumă.

- Ştim de glumă, dar dumneavoastră ştiţi că gluma asta are şi morală?

- Nu. Care este?

- Aveţi permisul suspendat 90 de zile şi o amendă de 2.900 de lei.

- De ce aşa?

- Pentru că nu mă lasă legea să vă dau mai mult!

- Nu am râs...

- De regulă, la morală nu se râde!”, a scris MAI pe pagina oficială de Facebook.



Alături de textul „moralizator” şi amuzant, a fost postat şi un „meme”, o nouă formă de glumă din mediul online.