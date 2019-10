Armata nu a reuşit însă să ucidă toţi câinii, după dezastrul nuclear de la Cernobîl, din 26 aprilie 1986, scrie thesun.co.uk. Multe animale au supravieţuit după ce oamenii au părăsit zona contaminată, care acoperă 2.600 km pătraţi din Ucraina, parte a Uniunii Sovietice la acea vreme. Câinii s-au înmulţit în condiţiile ostile.



În prezent, maidanezii trăiesc în satele şi oraşele abandonate, fiind însă ameninţaţi de lipsa hranei, iernile grele din Ucraina şi lupii care trăiesc în pădurile apropiate.



Aici intervine Lucas Hixson. Fostul cercetător în domeniul radiaţiilor şi-a sacrificat cariera pentru a avea grijă de câinii de la Cernobîl.



În fiecare zi, Lucas călătoreşte în perimetrul centralei nucleare abandonate şi a oraşelor învecinate, pentru a hrăni câinii. Acesta colaborează cu veterinari, care vaccinează şi sterilizează animalele sau le ajută pe cele rănite.



„Toţi merită hrană şi adăpost şi câinii de la Cernobîl nu fac excepţie. Sunt un iubitor de câini. Când am vizitat pentru prima dată Cernobîl şi am văzut haitele care se plimbau pe străzi, fără ca nimeni să aibă grijă de ele, am ştiut că trebuie să fac ceva”, a povestit Lucas.



Cei de la The Sun l-au însoţit pe Lucas într-o zi obişnuită în jurul zonei de excludere de la Cernobîl.



Prima oprire a fost la Bariu, un căţel care locuieşte în „umbra” reactorului nr.4, care a fost distrus în 26 aprilie 1986, emanând de 400 de ori mai multe radiaţii decât în cazul bombei atomice aruncată de armata americană asupra oraşului japonez Hiroshima, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.



Ulterior, reactorul a fost încastrat într-un sarcofac de beton şi metal de 30.000 de tone.



Bariu este avid după hrană, ca oricare alt căţel. Animalul s-a născut în primăvara lui 2016 şi e unul din preferaţii lui Lucas.



Anatoli Kravetc, în vârstă de 55 de ani, un expert în radiaţii care a lucrat timp de 18 ani la Cernobîl, spune: „Am început să-l căutăm pe Baloo (un câine de trei luni), după ce mama lui a fost mâncată de lupi”.



„E tânăr, nu ştie că şi el ar putea fi mâncat”.



La una din cantine, Natalia Melnichyk, o mamă de 39 de ani, cu trei copii, serveşte prânzul muncitorilor care vin zilnic la Cernobîl, unde încă se defăşoară procesul de decontaminare.



În timpul liber, aceasta hrăneşte câinii din vecinătate. Natalia avea şase ani şi locuia în Pripyat, la câţiva kilometri de centrala nucleară, când s-a produs dezastrul.



A fost spitalizată cu radiaţii severe şi patru colegi de şcoală i-au murit de cancer. „Această zonă a trecut prin lucruri oribile. e bine să ne concentrăm pe lucrurile frumoase. Fac tot ce pot pentru câinii din Cernobîl. Cu toţii suntem recunoscători că Lucas a început munca pentru a-i îngriji”, a spus femeia.



Lucas, originar din Michigan, SUA, a condus anterior propria companie de cercetare în domeniul contaminării mediului şi a studiat cazul Cernobîl timp de şase ani, înainte să facă prima vizită acolo în 2014.



Lucas nu a fost însă impresionat de locurile deja istorice, ci de numărul uriaş de câini din zonă. Rezultatul a fost Clean Futures Fund, care strânge bani pentru copii şi adulţii bolnavi de la Cernobîl.



În loc de armă, Lucas vine „dotat” cu un sac de boabe pentru câini de 30 kg. „Uneori, nici nu trebuie să-i chemi, deoarece recunosc duba”, a declarat binefăcătorul, tată a doi copii.



În Pripyat, unde au locuit 50.000 de oameni, natura preia controlul. O tăcere stranie domină blocurile şi şcolile abandonate, colonizate treptat de vegetaţie.



Turiştii vin aici pentru a face fotografii, în cele mai „pitoreşti” locuri. Ucraina a deschis Cernobîlul pentru turişti în 2011, având 72.000 de vizitatori doar în 2018. Miniseria HBO cu acelaşi nume a determinat creşterea numărului de turişti.



Pe măsură ce numărul câinilor creşte, Lucas speră să transforme locul într-o atracţie turistică de 50 ha, unde maidanezii să trăiască în voie. Costul estimat al unei asemenea „aventuri” ar fi de câteva sute de mii de euro.

Foto: Captură The Sun