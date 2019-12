Legenda fotbalului, în vârstă de 59 de ani, a făcut declaraţiile neobişnuite într-un interviu acordat canalului argentinian de sport TyC Sports, citat de THE SUN.



Maradona crede în OZN-uri şi a oferit şi o povestioară în acest sens: „De ce să inventăm lucruri? Cândva, după mai multe pahare, am lipsit trei zile de acasă.



Am ajuns acasă şi am spus că m-a răpit un OZN. Am zis: „M-au luat, dar nu vă pot spune nimic”.



Maradona a vorbit şi despre momentul în care şi-a pierdut virginitatea. Fostul star de la Napoli a declarat: „La 13 ani, într-un subsol, cu o doamnă mai în vârstă.



Eram deasupra ei şi ea citea ziarul”.



Acesta a mai spus că poziţia lui sexuală preferată era „în patru labe”. Maradona a mai dezvăluit că a jucat „de câteva ori” fotbal fără să doarmă în seara anterioară.



Maradona a mai fost rugat să nominalizeze trei fotbalişti pe care i-ar chema la o petrecere pe iaht.



„Carlos (Tevez), Leo Messi şi Gabriel Heinze”, a declarat Maradona.



Maradona a mai povestit că, din primul salariu, a fost „la o pizzerie” cu „mama lui”, adăugând că s-a simţit precum „Bill Gates şi ea părea Regina Sofia”.