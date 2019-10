Costin Mărculescu l-a atacat pe Ştefan Bănică jr., criticându-l pentru postarea legată de moartea Tamarei Buciuceanu Botez, dar şi pentru faptul că Ştefan Bănică senior nu a fost înmormântat la Bellu, ci „la grămadă” cu alţi membri ai familiei:

„Asta a postat colegul şi neprietenul meu ŞTEFAN BĂNICĂ jr. Tanti TAMA despre dispariţia marei actriţe TAMARA BUCIUCEANU. EL care nu a iubit-o niciodată şi care nu l-a iubit nici pe tatăl său marele actor ŞTEFAN BĂNICĂ senior care nu este la Bellu şi care e la grămadă pe o cruce cu alţii din familie la cimitirul Reînvierea......”, a scris Constantin Mărculescu pe facebook.

Anterior, Costin Mărculescu a postat pe Facebook o imagine din filmul „Liceenii”, în care apărea alături de regretata actriţă:

„Astăzi a plecat dintre noi .nu am cuvinte.......Eu cu celebra actriţă TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ în fabulosul film LICEENII în 1986. Tovarăşa profesoară daţi--mi broaştele înapoi..... Atăt.....Dumnezeu să o odihnească în pace” , a transmis Mărculescu

Ştefan Bănică junior a transmis, marţi seară, un mesaj de condoleanţe la moartea Tamarei Buciuceanu Botez, precizând că actriţa „a plecat spre mai bine şi nu a luat nimic cu ea".

„A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine şi nu a luat nimic cu ea. In schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generaţii întregi, sa le descreteasca fruntile, sa le cultive. Asta înseamnă până la urma un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulţumesc pentru tot ce am învăţat şi m-ai învăţat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!”, a scris Ştefan Bănică Jr.

Tamara Buciuceanu Botez a murit marţi, la Spitalul Elias din Capitală, au precizat reprezentanţii unităţii spitaliceşti. Actriţa a fost internată pe fondul unor probleme cardiace la începutul lunii octombrie, iar, în ultimele zile, starea sa de sănătate se agravase.

Tamara Buciuceanu s-a născut pe 10 august 1929, la Tighina, şi a frecventat cursurile Institutului de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iaşi, între anii 1948 şi 1951. În cel de-al patrulea an de studii, s-a transferat la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală, la clasa profesorului Nicolae Bălţăţeanu, şi a absolvit în anul 1952.

În anul 1962, s-a căsătorit cu medicul anestezist Alexandru Botez, care a decedat în 1996.

Tamara Buciuceanu rămâne una dintre legendele teatrului de comedie şi a jucat în peste 25 de filme, printre care se numără „Titanic vals”, din 1964, „Anecdota”, lansat în 1972, „Domnişoara Nastasia”, din 1976, „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii”, din 1979, „Alo, aterizează străbunica!...”, din 1981, „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Declaraţie de dragoste”, lansat în 1985, „Cuibul de viespi”, din 1986, „Nunta mută”, lansat în 2008.

Totodată, a interpretat roluri pe scenele marilor teatre din Capitală, precum Odeon, Bulandra, Naţional şi Comedie. Printre piesele în care a interpretat roluri emblematice se numără „Dimineaţă pierdută”, „Romeo şi Julieta la început de noiembrie”, „Scaunele”, „Doctor fără voie”, „Aşteptând la arlechin”, „Domnişoara Nastasia”, „Mamouret” şi „Cumetrele”.

Mai mult decât atât, Tamara Buciuceanu i-a dat glas personajului Coana Chiriţa pe scena Teatrului Naţional din Iaşi.

Cariera din teatru a fost dublată de cea din televiziune, Tamara Buciuceanu realizând apariţii memorabile, incluse în programele de divertisment. Totodată, a apărut în două episoade din serialul „Toate pânzele sus”, regizat de Mircea Mureşan şi lansat în luna martie a anului 1977.

Recompensată cu peste 20 de premii de interpretare, actriţei i-a fost decernat premiul „Aristizza Romanescu” pentru întreaga creaţie teatrală şi cinematografică, la gala Academiei Române pe anul 2011, precum şi distincţia Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, în anul 2014. În 2008, artista a fost omagiată şi la Transilvania International Film Festival (TIFF) de la Cluj-Napoca, iar, în 2014, a primit însemnele Ordinului Coroana României în grad de Ofiţer din partea Casei regale. În 2011, actriţa a primit o stea pe Walk of Fame - Aleea celebrităţilor din Bucureşti.

În 2013, a fost lansat volumul „Tamara Buciuceanu. O viaţă închinată scenei”, de Bogdana Darie. Riguros documentată şi realizată pe baza a numeroase interviuri cu Tamara Buciuceanu-Botez, precum şi cu prieteni şi colegi de scenă ai artistei, cartea prezintă viaţa şi evoluţia profesională a uneia dintre cele mari actriţe a teatrului, operetei şi cinematografiei româneşti.