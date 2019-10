Fanii serialului ”Breaking Bad” îşi amintesc de şeful lui Walter, românul Bogdan, proprietarul spălătoriei de maşini în care profesorul de chimie transformat în producător şi traficant de droguri lucra la început pentru a-şi suplimenta veniturile, apoi pentru a justifica sumele de bani obţinute ilegal. Cel care a interpretat personajul Bogdan Wolynetz este Marius Stan, pentru care creatorul serialului, Vince Gilligan a şi schimbat naţionalitatea personajului din poloneză în română. În plus, personajul său, care trebuia să fie episodic, a fost extins până în sezonul 4 al seriei. Marius Stan este în realitate om de ştiinţă şi ştie mult mai multe despre procesele chimice prin care se pot obţine substanţe interzise decât colegii săi de platou. Stan a vorbit pentru MEDIAFAX despre felul în care serialul i-a afectat viaţa de zi cu zi dar şi despre modurile în care ştiinţa şi arta se întrepătrund, dar şi despre continuarea serialului sub forma peliculei ”El Camino: A Breaking Bad Movie/ El Camino: un film Breaking Bad”, care a avut premiera pe platforma Netflix vineri.

Reporter: Cum aţi ales să mergeţi la casting pentru ”Breaking Bad”?

Marius Stan: Nu am ales. Am mers cu familia. Locuiam în Los Alamos la vremea aceea, New Mexico. Eu şi soţia lucram la institutul de cercetări de acolo, copiii erau la şcoală. Ei au auzit că este un casting şi au zis ”să mergem”. Fiind minori, era nevoie să fie acolmaniaţi de părinţi. Am mers cu toţii şi a fost frumos. Ei au fost selectaţi pentru primul episod pentru a face figuraţie. Apar în scena din magazin şi soţia şi cei doi copii. În cazul meu s-a întâmplat ca actorul care trebuia să joace personajul Bogdan, proprietarul spălătoriei, să nu mai fie disponibil, iar producătorii au căutat să vadă pe cine mai au pentru o singură replică. Trebuia să îl chem pe Walter afară ca să spele o maşină. Au căutat între cei de la casting şi m-au căutat. Am discutat una-alta şi până la urmă m-am dus crezând că o să fie doar acea replică. Apoi, mă mai chemau să mai apar în câte un episod în fiecare sezon ca să nu mă uite spectatorii. În sezonul 4 acţiunea se şi mută la spălătorie şi atunci am participat în mai multe episoade.

Reporter: Era prima experienţă pe platourile de filmare?

Marius Stan: Eu nu am niciun fel de pregătire în actorie. Poate singurul meu talent ţine de faptul că îmi pot menţine cumpătul în timpul filmării. Într-o conversaţie cum avem noi acum se schimbă dacă îţi vine lumina în ochi sau îţi zice regizorul, aplecaţi-vă spre dreapta, ridicaţi bărbia şi fiţi natural. Cumva, mulţumesc părinţilor mei, mie mi s-a părut ok. Îmi dau seama că pentru alţi oameni nu e uşor, stresul de pe platou îi face să îşi schimbe vocea. Încurajez pe toată lumea care vrea să fie într-un film să meargă la audiţii. Nu se ştie niciodată.

Reporter: Veniţi des în România?

Marius Stan: Anul acesta s-a întâmplat să vin pentru câteva manifestări ştiinţifice. Săptămâna trecută am avut o prezentare despre inteligenţa artificială la Politehnică. Am şi părinţii aici. Frecvenţa a crescut, acum 20 de ani veneam o dată la doi ani, apoi am început să vin anual şi, uite că am început să ajung chiar şi de două ori într-un an. Îmi place să vin în România, adesea vin şi cu familia.

Reporter: Cum se împacă actoria cu ştiinţa pentru dumneavoastră?

Marius Stan: Se împacă foarte bine. Cred că e bine pentru un cercetător ştiinţific să îmbrăţişeze artele, în general, cinematografia, literatura, muzica. Mulţi o fac. Am colegi, prieteni care fac parte din diverse formaţii artistice, cântă la instrumente, cluburi literare. Cumva, activează alte zone ale creierului decât cele accesate de matematică, fizică sau biologie.

Reporter: Unde se întâlnesc şi unde se despart cele două zone?

Marius Stan: Am şi o teorie în legătură cu acest lucru pe care le prezint în cadrul unor conferinţe pe care la susţin în Statele Unite despre ştiinţă, arte şi societate. Eu cred că unul dintre scopurile ştiinţei, poate cel mai important, este să creeze, să acumuleze cunoştinţe, date, informaţii şi să le comunice oamenilor. Cred că arta creează şi comunică emoţii. Confluenţa celor două este cea care poate avea un efect cognitiv maxim asupra oamenilor. Nu este chiar aşa alb şi negru pentru că în multe filme, de exemplu, sunt prezentate şi aspecte ştiinţifice, istorice în artă. Dar elementul principal este crearea unei emoţii, pozitive, negative, intense. De asemenea, există frumuseţe şi în ştiinţă. Şi am avut câteva expoziţii la institutul Argonne cu fotografii ale unor rezultate ştiinţifice, nemodificate, fără Photoshop, experimentale sau din informatică, fotografii care erau pur şi simplu frumoase, structuri ale unor materiale sau imaginea unei galaxii, care puteau fi oricând parte dintr-o expoziţie de artă, deşi erau exclusiv un rezultat ştiinţific, neretuşat. Cred că există o zonă de interferenţă între ştiinţă şi artă, se influenţează una pe alta.

Reporter: Sunt zone în care se ştiinţa şi arta despart radical?

Marius Stan: Da, cred că există. Există o anumită rigoare în articolele ştiinţifice pe care le scriu. Ca autor de proză scurtă şi poezie, oricât aş vrea să dau un caracter poetic lucrărilor mele ştiinţifice, dacă fac asta, vor fi respinse imediat, şi pe bună dreptate. O anumită rigoare trebuie menţinută, ceea ce creează un zid faţă de literatură şi poezie în special dar şi faţă de proza beletristică. Invers, mai puţin. Există o influenţă a fizicii, a chimiei, în activităţi ştiinţifice, în cinematografie, a tehnicii de calcul. Multe imagini sunt prelucrate, dar orice exces face ca un film să fie mai puţin artistic şi mai mult tehnic. Deşi au aspecte diferite şi scopuri şi metodologii diferite, cred că se suprapun semnificativ.

Reporter: În ce fel este diferit mediul american de cel românesc?

Marius Stan: Sistemul educaţional, în Statele Unite are cumva accentul pus diferit pe etape diferite ale educaţiei. Eu care am urmat educaţia formală complet în România, de la grădiniţă, până la docturat. Dacă aş compara cu sistemul american, aş zice că la noi e o importanţă mai mare şi o mai mare rigoare poate în primele etape ale acestui proces. Copiii, când încep şcoala, au parte de mai multă rigoare, de mai multă atenţie, de mai multe teme. Apoi, simt eu că, în liceu mai scade un pic, unii elevi deput mult efort, fac lucruri extraordinare, alţii se mulţumesc cu mai puţin, le e greu să ia Bac-ul. Apoi, la universitate observ cu părere de rău, parcă, efortul depus, pasiunea, inventivitatea nu mai sunt atât de puternice pe cât mi-aş fi dorit. În Statele Unite mi se pare invers. Mi se pare că în primele etape ale procesului educaţional totul este mai relaxat, nu are aşa mare importanţă, copilul poate să facă de toate, poate să facă şi sport, dacă are note bune, foarte bine, dacă nu, asta e, există un interes mic pentru participarea la olimpiade, de exemplu, care pentru noi erau o mare chestie. În liceu începe să se accelereze un pic, iar în facultate devine foarte intens. Studenţii au ore nesfârşite şi efort maxim pentru a se pregăti. Aş spune că sistemele sunt echivalente şi ambele pregătesc oameni de calitate, dar intensitatea este distribuită diferit între cele două.

Reporter: Cum v-a afectat viaţa de zi cu zi apariţia în serialul ”Breaking Bad”?

Marius Stan: În multe feluri, cele mai multe pozitive. N-aş zice că e vreunul negativ, dar sunt câteva amuzante. Mă bucur de faptul că mulţi oameni nu doar din Statele Unite mă recunosc datorită personajului pe care l-am interpretat. Trebuie să spun, cu umor şi cu o amărăciune simulată, că personajul este mai faimos decât mine ca persoană. Mulţi vin la mine spunând ”hey, Bogdan!”. Destul de puţini vin cu formula ”professor Marius Stan, how are you?”. Dar mă bucur să văd cât de cunoscut a ajuns acest personaj. Am fost oprit în cele mai ciudate locuri. Nu mai spun în Chicago şi în Statele Unite, în aeroport şi în magazine, dar şi în Japonia, la Tokyo şi la Osaka, într-un hotel. Din Argentina m-a sunat un coleg să îmi spună că nu îi vine să creadă când m-a văzut la televizor. Mai nou am observat că mă văd şi verifică pe celular cum se numeşte actorul care l-a jucat pe Bogdan în serial şi apoi vin şi îmi spun, domnule Marius Stan, v-am recunoscut. Nivelul de audienţă al filmului este imens. Milioane de oameni l-au văzut. Ca şi cercetător ştiinţific, comunitatea căreia ne adresăm este de câteva sute, câteva mii de oameni. Şi dintre aceştia câţiva mai vin să îmi spună ”professor Stan, mi-a plăcut lucrarea dumneavoastră, am folosit-o în lucrarea de doctorat, aş vrea să fac o fotografie cu dumneavoastră”. Sunt atât de mândru şi facem fotografia şi la sfârşit, înainte să plece, îmi spun ”şi mi-a plăcut cum aţi jucat în «Breaking Bad»”. Ceea ce mă face să mă îndoiesc de intenţia iniţială de a-mi aprecia lucrările ştiinţifice.

Reporter: Dar dumneavoastră eraţi profesorul în realitate dintre cei care erau pe platoul de filmare...

Marius Stan: E adevărat. Chimia şi fizica din film sunt prezentate incorect în mod intenţionat. Producătorii au vrut să fie siguri că un adolescent care urmăreşte ”Breaking Bad” nu poate să producă metamfetamină. Deşi e spectaculos cu recipientele, culorile, aburii. De fapt, nu aşa se face metamfetamina. Spre amuzamentul tuturor, când mai ţin prezentări, le spun participanţilor ”dacă vreţi să ştiţi cum se face, vorbim după conferinţă pentru că am un doctorat în chimie şi pot să vă explic”.

Reporter: Personajul era român de la început?

Marius Stan: Personajul se numea Bogdan, dar cred că era polonez. După ce am fost selectat să joc acest rol printr-o întâmplare fericită, Vince Gilligan, producătorul seriei, discutând cu scenariştii a zis să îl facă român şi să spună şi câteva cuvinte în româneşte când vorbeşte la telefon. Într-una din scene sunt la telefon şi vorbesc româneşte. Nu o să vă spun ce zic pentru că... Ce am spus în româneşte acolo, inclusiv cuvintele mai nepotrivite, că eram supărat, a trebuit să traduc şi să prezint pe o hârtie pentru ca departamentul legal să se asigure că nu spun cine ştie ce nenorociri. Vince Gilligan regiza acel episod şi mi-a spus că personajul meu trebuie să fie supărat pentru că nu vine cineva la lucru şi îşi cere scuze a mia oară. Asta justifica faptul personajul intră supărat în scenă şi se răsteşte la Walter, şi îl face pe acesta să renunţe la slujbă ca să găsească altceva... pornind povestea din film.

Reporter: Aveţi o scenă preferată?

Marius Stan: De departe, scena mea preferată a fost cea din sezonul 4, din episodul ”Cornered”, ”Încolţit” sau ”Pus la coţ”, când personajul principal vine la spălătorie ca să preia afacerea. Personajul meu, Bogdan, fostul şef al lui Walter, ţine o lecţie despre ce înseamnă un şef bun care trebuie să fie dur. Îl întreabă, ”Walter, poţi să fii dur?”. Walter nu zice nimic, Bryan Cranston e un actor extraordinar, numai din atitudine se vede cât de enervat şi de înfuriat este. În cele din urmă spălătoria e cumpărată. Ce nu ştia personajul meu e că Walter tocmai împuşcase pe cineva în cap cu un episod mai devreme. Şi vine fostul şef să îi spună că ”trebuie să fie mai dur”. La fel de mult mi-a plăcut şi scena cu Anna Gunn, în care personajul ei venea să îmi facă o ofertă pentru spălătorie.

Reporter: Când v-aţi întâlnit ultima dată cu actorii din ”Breaking Bad”?

Marius Stan: Ultima dată ne-am văzut când s-a difuzat ultimul episod. A fost o proiecţie la Los Angeles unde ne-am întâlnit toţi actorii să vedem episodul final. Altfel mai ţinem legătura numai prin mesaje de sărbători. Toţi, ştiind că nu sunt un actor profesionist, au fost foarte amabili. Brian Cranston mi-a spus că nu e nevoie să vorbesc foarte tare pentru că au microfoane foarte bune şi pot să prindă şi să ajusteze orice şoaptă. Anna Gunn mi-a spus să nu mă mai mişc pentru că ieşeam din cadru. Eu nici nu ştiam ce e un cadru. Credeam că, dacă stăm la masă, camera prinde toată imaginea. Lucruri minore, aparent, pe care le-am interpretat ca gesturi de prietenie pentru că nu erau obligaţi să facă asta.

Reporter: Aţi mai avut alte experienţe cinematografice de atunci?

Marius Stan: Am mai jucat într-un serial ”Crash”, care a fost realizat altfel şi nu a avut decât un singur sezon. Am simţit foarte repede că nu e acelaşi lucru cu ”Breaking Bad”. Am mai jucat prin producţii studenţeşti, am încercat şi improvizaţie pe scenă. Cei de la trupa ”The Second City” m-au recunoscut în sală şi m-au chemat pe scenă. Pentru mine e important ca orice activitate cinematografică să fie intensă dar de scurtă durată, pentru că nu mi-ar permite activitatea de cercetător să îmi iau un an liber. Câteva săptămâni cel mult.

Reporter: Aţi jucat în filme româneşti?

Marius Stan: Nu. Dar mi-ar face plăcere. Am şi zis o dată. N-aş vrea să nedreptăţesc pe niciunul dintre prietenii actori români pe care mi i-am făcut în aceşti ani, dar mi-ar plăcea să joc într-o comedie. Cei mai mulţi prieteni actori din România mi i-am făcut la Chicago, de când are loc Festivalul filmului românesc, RoFest. Anul acesta a avut loc a doua ediţie. Am văzut filme foarte bune. Îi aştept cu drag şi anul viitor.

Reporter: Ce aşteptaţi de la continuarea seriei sub forma filmului ”El Camino: A Breaking Bad Movie/ El Camino: un film Breaking Bad”?

Marius Stan: Am convingerea că se ridică la nivelul de calitate artistică a serialului, nu numai pentru că e regizat de Vince Gilligan şi îl are pe Aaron Paul continuând rolul lui Jesse. Cred că este şi un test ca să vadă dacă un film bazat pe unul dintre personaje poate să aibă un succes comparabil cu cel avut de serial. Ştiu Vince Gilligan este foarte atent la detalii şi face lucruri de calitate extrem de elaborate. Nu sunt atât de curios ce se va întâmpla în acest film, dar tare aş vrea să văd cum se manifestă acum creativitatea lui Vince Gilligan şi a echipei sale. Dacă urmăriţi serialul, sunt multe detalii care pot scăpa la prima vedere. Cum ar fi schema de culori şi culoarea asociată fiecărui personaj. Subtilităţi legate de poziţia în scenă a personajelor, de felul în care sunt îmbrăcate. De exemplu puloverele cu care era îmbrăcat personajul meu, Bogdan, în diferite episoade, erau alese de Vince Gilligan însuşi. Nu lăsa această decizie pe mâna altcuiva. Sunt curios şi ce fel de referinţe se vor face la serial.



Marius Stan este actor de când a apărut pe neaşteptate în serialul ”Breaking Bad”, dar activitatea sa de bază este aceea de cercetător ştiinţific la Argonne National Laboratory. S-a născut în România şi s-a mutat în Statele Unite pentru a urma o carieră în domeniul ştiinţific. În 2008, a descoperit actoria, când a interpretat rolul lui Bogdan, proprietarul unei spălătorii auto în serialul TV „Breaking Bad”. În 2010, Marius s-a mutat la Chicago, unde îşi continua cariera în cercetare şi actorie. Marius Stan are un masterat în Fizică şi un Doctorat în Chimie şi este cercetător în cadrul Argonne National Laboratory în Chicago. Foloseşte elemente de inteligenţă artificială (AI) pentru a prezice proprietăţile unor sisteme complexe şi pentru a dezvolta noi materiale. Este şi autor de literatură.