Amber Kyzer a mărturisit în faţa instanţei că deşi Tim Jones, fostul ei soţ, „nu le-a arătat niciun pic de milă copiilor mei, aceştia l-au iubit”, scrie BBC News.

Bărbatul a fost condamnat în luna mai pentru uciderea celor cinci fraţi, cu vârste între 1 şi 8 ani, în locuinţa familiei în august 2014. Juriul nu s-a decis încă dacă să-l condamne la moarte sau la închisoare pe viaţă.

„Am auzit prin ce chinuri au trecut copiii mei şi cât au suferit. Ca mamă, l-aş sfâşia faţa dacă aş putea”, le-a spus aceasta juraţilor.

