„L-am cunoscut pe soţul meu iubitor când aveam 18 ani şi ne-am căsătorit când aveam 20. Asta a fost în urmă cu 16 ani şi, în timp ce relaţia dintre noi a devenit tot mai puternică, viaţa sexuală devenise mai fadă. În urmă cu câţiva ani am decis să o reîmprospătăm şi am început să mergem împreună în cluburi de sex, decizie care ne-a entuziasmat pe amândoi.

Chiar dacă eram a acelaşi eveniment, amândoi am întâlnit alţi oameni cu care ne-am cuplat. A fost total neaşteptat, dar acum ne considerăm poligami. Soţul meu îmi este încă sufletul pereche şi nu îmi pot imagina viaţa fără el, dar, de asemenea, am şi un iubit minunat. În plus, am şi o nouă cea mai bună prietenă, iubita minunată a soţului meu.

La început, credeam că vom fi geloşi, dar nu s-a întââmplat asta niciodată. În comunitatea poligamilor, folosim un cuvând care exprimă exact emoţia opusă „compersion” - sentimentul de bucurie pe care îl simţi când vezi pe altcineva că este fericit. Acum, toţi 4 ne considerăm o familie şi mergem în vacanţe împreună, dar ne oferim şi sprijin reciproc atunci când trecem prin situaţii mai dificile. În plus, suntem de acord să ne întâlnim şi cu alţi oameni doar pentru sex atunci când simţim nevoia.

S-ar putea să nu fie pentru toată lumea o astfel de relaţie, dar pe noi ne-a apropiat şi mai mult. Încrederea reciprocă dintre noi este foarte puternică şi suntem foarte conştienţi că suntem împreună pentru că ne iubim foarte mult. Nu avem niciun secret iar comunicarea e mai bună ca niciodată”, a povestit femeia.

Foto: Pixabay