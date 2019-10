„Fac sex cu iubitul verişoarei mele. E minunat de fiecare dată şi ne iubim, dar familia mea ar fi furioasă dacă ar afla”, îşi începe povestea tânăra.

„Ne-am apropiat la nunta celei mai mari verişoare ale mele.Verişoara de al cărei iubit m-am îndrăgostit are 22 de ani, prietenul ei are 23 şi eu am 19. Petrecerea era plictisitoare, cu o mulţime de prieteni de-ai unchiului meu. Nu prea era nimeni de vârsta mea.

Eu, verişoara mea şi iubitul ei am mers în grădină să bem ceva. Pentru că ea a mers să discute cu nişte rude, am rămas singură cu iubitul ei.

Eram deja de părere că acest băiat este mult prea atractiv pentru verişoara mea plcitisitoare şi a fost foarte distractiv să stau de vorbă cu el. Apoi ne-am atins mâinile. Nu am plecat, pentru că îmi doream mai mult. Mi-a şoptit să mergem în tufişuri şi ne-am dus acolo să ne sărutm,. Mai târziu, verişoara mea a mers la hotel cu familia ei, iar eu şi iubitul ei am mai rămas. S-a oferit să mă ducă cu maşina şi am terminat seara făcând sex în parcare. A fost minunat. Evident, l-am întrebat apoi despre relaţia cu verişoara mea. Mi-a spus că nu e fericit cu ea, dar nu mi-a dat motive concludente. A schimbat subiectul, spunându-mi că nu e problema mea. Mă tem că familia mea mă va urî, dacă se va afla despre aventura noastră”, a povestit tânăra pentru The Sun.