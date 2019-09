Vuneri seară, a fost difuzată emisiunea în care, după ce un concurent a mărturisit că pictează nuduri de bărbaţi şi cai, Tudor Chirilă s-a dezbrăcat şi s-a aşezat în spatele colegului său, Horia Brenciu.

Membrul CNA, Radu Herjeu a ironizat momentul.

„Mulţumescu-ţi ţie, doamne (adică domnu' de conduce Pro TV-ul), că vom lua o pauză la CNA de la vizionat sute de ore de emisiuni halucinante cu adopţii, Caracal, olandeji, toneli şi cumpănaşi, şi vom analiza modul în care cântăciosul fără voce l-a călărit semidespuiat pe colegul de platou!”, a scris Radu Herjeu.

Tudor Chirilă a recunoscut că s-a lăsat „dus de val” şi şi-a cerut scuze pentru gestul său:

„Zilele de filmare la Vocea României sunt lungi şi mai obositoare decât poate par pe TV. De multe ori ajungem să spunem sau să facem lucruri pe care poate nu le-am spune sau face în mod obişnuit. Sigur, atunci când emisiunile sunt înregistrate, nu live, avem şi relaxarea că echipa de producţie va edita şi va «curăţa» imaginile cu noi, încât ele să ajungă la publicul de acasă într-un mod decent. Îmi pare rău pentru imaginile deplasate din episodul de azi «Vocea României» în care m-am lăsat dus de val şi m-am dezbrăcat în timpul filmărilor. Sunt major, îmi asum că au fost gesturile mele, dar mi-ar fi plăcut ca producătorii să nu lase pe TV acele cadre, mi-am exprimat dorinţa fermă ca momentul ăsta să nu apară, dar n-am reuşit să înduplec pe nimeni. Aşa că I did it, I own it“, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.