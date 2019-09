Tia Christofi, alias @tiachristofi, are peste 100.000 urmăritori pe Instagram şi peste 3.000 de abonaţi pe YouTube, scrie mirror.co.uk.



Tânăra de 18 ani din Melbourne, Australia, are parteneriate cu numeroase branduri şi câştigă 70.000 dolari australieni pe an (circa 45.000 de euro), în timpul liber.



Tia poate împăca şcoala şi cariera de social influencer prin munca „în ferestre” şi poate spune că nu a lipsit de la şcoală, în timpul zilei.



„Am şcoală de luni până vineri, dar în pauze pozez”, explică eleva.



La şcoală nu a fost mereu uşor şi Tia îşi aminteşte că unii colegi au ironizat-o pentru clipurile şi fotografiile ei. Acest lucru nu a făcut-o să renunţe la carieră.



Tia a început să distribuie fotografii pe Instagram de la vârsta de 14 ani. În cele din urmă, aceasta a ajuns să aibă 104.000 urmăritori pe reţeaua socială.



Spre deosebire de alţi influenceri, Tia lucrează doar cu firme care se potrivesc integral cu ideile ei. Ea îi sfătuieşte pe tineri să distribuie tot ceea ce simt pe Instagram, indiferent de ceea ce cred alţii. „Fii sincer cu tine însuţi!”, spune tânăra de 18 ani.

foto: @tiachristofi

