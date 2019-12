Mesaje şi urări de Crăciun. Să ne-adune bun cu bun / Sfânta seară de Crăciun / Că-i mai Sfântă decât toate / La mulţi ani cu sănătate!

Sub cetina din brad, în casă / Un dar, o mica bucurie / Şi chiar de nu va fi să fie / Nu te întrista / Primeşte aceste gânduri / Ca dar din partea mea!

Ridică-ţi fruntea creştine / Astăzi către răsărit / Şi-n casă candela să ardă / Căci DOMNUL NOSTRU S-A NASCUT!

Moş Crăciun vine tiptil / Niciodată nu-l simţim / Dar de fiecare dată / Lasă-n fiecare poartă / Fericire şi iubire / Sănatate pe vecie. Crăciun Fericit şi un An Nou mai bun!

Bună ziua, eu sunt Moşu' / Cel cu nasu' un pic cam roşu / Şi-am venit prin telefon / Nu pe uşă sau pe horn / Cu urări de fericire / Sănatate şi iubire! Crăciun Fericit!

Mesaje şi urări de Crăciun. La mulţi ani cu sănătate / Să aveţi belşug, de toate / Bucurii şi nestemate / De-acum şi pe mai departe

Să ai un Crăciun fericit şi să trăieşti în sărbătoare, să-ţi miroasă a brad în casă şi a bani în buzunare. Sărbatori Fericite!



Din lumina sărbătorii naşterii Domnului şi din speranţa ce însoţeşte Noul An, gânduri bune şi urîri de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!



Reţeta de Crăciun: se ia binecuvantare, se adaugă un strop de soare, şi o pulbere de stele, se amestecă-ntre ele, se mai pune bunătate şi iertare de păcate, iar de la Iisus Hristos s-aveţi un Crăciun frumos!



Când din cer curge neaua minunată şi cumpăna dintre ani se apropie cu paşi repezi, începi să iţi etalezi visele în cartea nescrisă a speranţelor. Iţi urez să ai sărbatorile minunate şi pline de lumina bradului de Crăciun!

Mesaje şi urări de Crăciun. Reţeta pentru un an bun: Se iau 12 luni şi se curăţă foarte bine de oboseală şi stres. Se împarte fiecare lună în 28-31 zile, după caz, astfel ca proviziile să ajungă exact 1 an! Fiecare zi se prepară separat: 1 parte muncă, 1 parte linişte, 1 parte umor. Se mai adăugă 3 linguri optimism, 1 linguriţă toleranţă, şi o picătură de speranţă! Peste aluatul astfel obţinut se toarnă apoi dragoste din belşug... Preparatul gata făcut se aseaza pe farfurie şi se împodobeşte cu frunzuliţe de curaj şi încredere în sine. Se serveşte zilnic, cu bucurie, alături de ceaşca de cafea din fiecare dimineaţă! Prezenta reţetă nu se compensează, ea este gratuită şi se transmite liber de la om la om, însoţită de urarea: Un An Nou darnic şi bun, Sănătate Deplină, Fericire Maximă şi Abundenţă Absolută!Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prieteni dragi aproape. Crăciun fericit!

Fie ca viaţa ta să fie colorată şi veselă asemenea unui brad de Crăciun! Sărbători fericite!

Moş Crăciun bate la uşa, scoate mâna din mănuşa şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!

Mesaje şi urări de Crăciun. Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine, Sa vă fie şi mai bine! Să vă fie casa, casă, Cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu'n viaţă cat mai lin.

Nu iti doresc sa ai puterea de a crede in Noul An, ci puterea si rabdarea de a astepta schimbarile ce vor sa vina. Credinta si rabdarea merg mana in mana. La multi ani!

Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si'n anii urmatori!

Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul anului ce va urma!La multi ani!