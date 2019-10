În acelaşi timp, fiica, Rhiannon, îşi acuză mama că întreţinea relaţii intime „gălăgioase” şi a făcut-o să audă lucruri „pe care o fiică nu le poate uita”.

Cele două s-au tot certat încă din noaptea în care Rhiannon a făcut sex cu partenerul ei şi a rupt patul la propriu.

Însă fiica pretinde că nu are de unde să îi plătească mamei suma respectivă, în timp ce aceasta nu îi acceptă „scuza”.

Observând că nu există niciun mijloc prin care s epot înţelege, mama şi-a dus fiica în faţa judecătorului în cadrul show-ului australian „Trial By Kyle”.

„Am plecat în vacanţă împreună cu iubitul meu timp de o săptămână iar Rhiannon a rămas singură. I-am spus că poate sta în dormitorul principal pentru că are un pat foarte mare. Nimic în neregulă cu asta. Când ne-am întors era dezordine în toată casa iar când am urcat în dormitor am descoperit că patul era rupt. M-a supărat foarte tare faptul că mi-a rupt patul şi ei nici măcar nu îiu păsa de asta”, a povestit Nicole în faţa judecătorului.

„În patul mamei? Ăsta-i cel mai non-romantic loc unde a-i putea face sex”, a răspuns judecătorul Karl foarte uimit.

În cadrul emisiunii a fost descoperit şi motivul din cauza căruia tânăra a ajuns să facă sex în patul mamei ei. Se pare că aceştia petrecuseră seara cu însă un cuplu care în momentul repesctiv se afla în patul din altă cameră.â

Nicole s-a arătat cu adevărat dezamăgită de tot incidentul întrucât urmează să se căsătorească în 2 săptămâni iar fiica să-i fie domnişoară de onoare, ceea e destul de greu ţinând cont că cele două abia vorbesc una cu cealaltă.

La sfârşit, judecătorul a decis că Nicole este cea care are dreptate, relatează Mirror.

Însă, la ieşirea din sală, fiica şi-a învivăţit şi mama pentru ruperea patului: „Am auzit lucruri pe care o fiică nu le poate uita”.





Foto: Captură Channel 10