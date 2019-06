„Sunt într-o relaţie cu iubita mea de mai bine de un an. Lucrez la o companie de IT, unde a venit un coleg nou din Franţa. Tipul stă la un hotel şi m-a invitat pe mine şi pe iubita mea într-o seară la barul hotelului unde am servit câteva băuturi”, şi-a început povestea bărbatul.

„Prietena mea m-a anunţat că i-a scris sora ei vitregă căreia i-ar plăcea să vină să-şi petreacă seara alături de noi”, a poevestit bărbatul.

Tânărul a precizat că tatăl iubitei sale s-a recăsătorit, iar sora ei vitregă este puţin sălbatică.

„Iubita mea are 28 de ani, iar sora ei are 26. După ce a venit, m-am dus afară să fumez o ţigară. Sora prieteni mele a venit după mine şi am început să vorbim.

Mi-a spus că i-ar fi plăcut să fie cu un tip ca mine.

Am fost şocat de ce am auzit şi am început să râd. Am stins ţigara şi mi-am cerut scuze că o las singură, dar voiam să merg la baie.

Când am ieşit de la baie, ea era aşezată pe o canapea şi m-a întrebat dacă putem avea o discuţie. Mi-a făcut semn să stau jos şi m-a sărutat pasional.

A preluat controlul şi a continuat să mă sărute şi trebuie să recunosc că îmi plăcea la nebunie.

M-a luat de mână şi am intrat în toaleta pentru personae cu dizabilităţi.

A închis uşa, mi-a dat pantalonii jos şi am făcut sex. Apoi ne-am întros la bar şi ne-am comportat ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Acum nu îmi vine să cred ce am făcut. Niciodată nu am mai înşelat pe cineva.

A doua zi mi-a scris că dacă vreau să repetăm experienţa să o sun oricând.

Nu ştiu dacă să îi spun prietenei mele. Mă simt îngrozitor”, a mărturisit tânărul pentru The Sun.