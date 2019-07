„Îmi iubesc logodnicul, dar am sentimente şi pentru fratele lui mai mic cu care mă întâlnesc în secret.

Iubitul meu este cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Mă iubeşte şi mă tratează ca pe o prinţesă.

Avem o relaţie de patru ani şi suntem de aceeaşi vârstă: 24 de ani.

Anul trecut m-a dus într-un weekend romantic la Paris unde m-a cerut de soţie.

Am acceptat, am fost la familiile noastre, le-am dat vestea şi am hotărât că nunta va avea loc peste doi ani.

Părinţii lui au sărbătorit nunta de argint acum două luni şi am fost şi noi la petrecerea care a avut loc într-un hotel mare.

A fost o seară minunată. Mâncarea a fost delicioasă, iar băuturile la discreţie.

La un moment dat am simţit că am băut prea mult şi aveam nevoie să mă întind puţin. Logodnicul meu dansa cu mama lui şi nu am vrut să-l întrerup, aşa că am plecat singură în camera noastră. Fratele lui de 22 de ani m-a urmărit. Mi-a spus că era îngrijorat să nu cumva să mă simt rău şi a vrut să se asigure că ajung în cameră în siguranţă.

Atunci m-am aşezat în pat şi nu ştiu de ce l-am tras şi pe e lângă mine. Am început să ne sărutăm şi am făcut sex. A fost excepţional.

Mereu m-a fascinat fratele iubitului meu, dar i-am zis că aşa ceva nu ar trebui să se mai întâmple. De atunci m-am gândit continuu la el şi am început să ne trimitem mesaje unul altuia şi să ne întâlnim constant pentru a face sex.

Fratele logodnicului meu îmi spune că mă iubeşte şi eu nu ştiu ce să fac, a povestit tânăra pentru The Sun.