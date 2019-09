„Am o aventură cu fiul vecinilor mei. A fost o şansă pentru mine de a-mi schimba viaţa alături de soţul meu gras şi trântor”, şi-a început femeia povestea pentru The Sun.

Eu şi soţul meu am fost împreună în liceu şi ne-am căsătorit când eu aveam 21 de ani. Acum am 37, soţul meu are 39 şi împreună avem două fiice de 19 şi 17 ani.

El e un tată minunat, dar în ultimul timp fetele au tot fost plecat în oraş şi am stat acasă cu el.

Are un comportament nepotrivit, bea mult şi nu este sociabil. Nu mă scoate în oraş niciodată.

Se uită toată ziua la meciuri.

Viaţa sexuală cu el a devenit o rutină. Facem sex în fiecare sâmbătă seara.

Anul acesta, lângă noi s-a mutat o familie. Mama e de vârsta mea şi are doi băieţi. Băiatul cel mare are 19 ani şi arată foarte bine. El merge la sală şi are un corp foarte bine lucrat. Îmi aminteşte de soţul meu când era tânăr.

Îşi căuta ceva de lucru aşa că l-am angajat să ne îngrijească grădina, pentru că soţul meu nu face niciodată asta.

Tânărul acela a muncit o săptămână şi ne-a transformat total grădina.

Când m-am întors de la serviciu el era la noi acasă şi m-a întrebat dacă poate face un duş.

Am urcat pe scări pentru a-i duce un prosop uscat. Am intrat peste el în timp ce făcea duş. Părea jenat. La- sărutat. Mi-a spus că a fost mereu fascinat de mine, aşa că am făcut sex. A fost o experienţă grozavă.De atunci ne-am văzut în fiecare zi. Soţul meu lucrează până târziu, iar fiicele mele ies mereu în oraş, aşa că nu a fost dificil să ne păstrăm relaţia secretă.

Sunt atât de fericită, dar nu ştiu unde vom ajunge cu povestea asta”, a povestit femeia.