Deşi povestea cutremurătoare a femeii este veche de câteva decenii, a revenit de curând în atenţia publicului deoarece Marie şi-a lansat cartea „Voiceless” („Fără voce”), în care povesteşte ce a însemnat pentru ea să îşi piardă vocea la o vârstă atât de fragedă şi cum i-a influenţat întreaga viaţă.

Când Marie, în vârstă de 13 ani la vremea respectivă, şi-a pierdut dintr-odată abilitatea de a vorbi, fapt petrecut în 1972, medicii au presupus că o bronşită gravă este de vină, însă chiar şi după ce boala a trecut, fetiţa tot nu reuşea să vorbească.

Deşi i-au făcut tot felul de teste, în cele din urmă fetiţa a trebuit să-şi adapteze viaţa în funcţie de noua ei afecţiune. Din fericire, prietenii şi colegii i-au fost alături şi au descoperit tot felul de metode de comunicare, însă comportamentul nepotrivit a venit din partea persoanelor la care nu se aştepta - profesorii.

Marie era eleva unei şcoli catolice din Dapto, Australia, dar în loc să fie susţinută de profesori, era acuzată de vrăjitorie. Femeia îşi aminteşte cum un profesor preot le spunea celorlalte fete de la şcoala că ceea ce păţise ea era „lucrarea diavolului”. Deşi la început nu s-a lăsat influennţată de ce spun ceilalţi şi se bucura de susţinerea prietenilor, ulterior lucrurile au început să se înrăutăţească după ce a fost izolată de celelalte eleve pentru „a nu le influenţa”.

La vârstă de 14 ani, după ce un an întreg a încercat să îşi revină după perioada traumatizantă de la şcoală, a vrut să se angajeze, însă din nou a dat peste oameni care o discrimnau şi o îndemnau să se căsătorească căci nu are nicio şansă să îşi găsească ceva de lucru ţinând cont că e mută.

Însă, datorită unui bărbat binevoitor, Marie a reuşit să urmeze cursuri de dactilografiere şi să îşi găsească de serviciu.

Miracolul a venit abia 12 ani mai târziu când Marie avea 25 de ani şi a început să tuşească. Aceasta îşi aminteşte cum nu se putea opri din tuşit şi a fost nevoită să meargă la baie deoarece gâtul începuse să-i sângereze.

Când doctorii au supus-o unui control, au descoperit o masă ce părea a fi sânge şi mucus, însă când au inspectat-o îndeaproape şi-au dat seama că era o monedă australiană.

„Am început să fac zgomote mici, să suspin, să plâng. Nu mi-a luat mult prea mult până am reînceput să vorbesc ţinând cont că am mimat cuvintele întreaga viaţă. Problema pe care am avut-o era legată de respiraţie, a trebuit să învăţ să respir cum trebuie pentru a externaliza vocea”, a povestit Marie pentru Metro

Se pare că Marie nu îşi aminteşte să fi înghiţit aşa ceva şi ceea ce este şi mai ciudat - moneda pe care an înghiţit-o fără să îşi dea seama era ieşită din circulaţie de ani de zile atunci când accidentul a avut loc.

