Se pare că limba lui avea un aspect ciudat - în loc să prezinte papile gustative era fără niciun fel de „denivelare". Potrivit surselor citate de Live Science, acesta ar suferi de o boală a sângelui ce poate fi tratată destul de uşor. Bărbatul din Singapore a mers la doctor după ce ar fi simţit dureri la nivelul limbii care devenise cam roşie iar, în plus, avea şi o senzaţie de arsură în jurul buzelor. Cazul acestuia a fost prezentat în „The New England Journal of Medicine". Simptomele prezentate de acesta corespundeau cu cele ale unei persoane care sfueră de glosită atrofică care se manifestă şi prin umflarea limbii, precum şi prin schimbarea culorii şi a texturii. După ce i-au fost efectuate mai multe teste, s-a constatat că nivelul de vitamina B12 era foarte scăzut. Ulterior a fost diagnosticat cu anemie pernicioasă, o afecţiune în care o persoană are un nivel scăzut de globule roşii din cauza unei deficienţe de vitamina B12. În unele cazuri, oamenii dezvoltă anemie pernicioasă deoarece sistemul lor imunitar atacă o proteină necesară pentru absorbţia vitaminei B12. Într-adevăr, alte teste au arătat că bărbatul avea forma autoimună a afecţiunii. Celulele roşii din sânge conţin o proteină numită mioglobină care este importantă pentru sănătatea muşchilor, inclusiv a muşchiului limbii. Din fericire pentru el, afecţiunea se poate trata destul de uşor prin consumarea de vitamina B12 sb formă de injecţii sau pastile.

În cazul bărbatului din Singapore, acesta a primit mai multe doze cu vitamina B12, iar în termen de o lună, limba lui a revenit la normal, însă va trebui să ia în mod regulat suplimente de vitamina B12 pentru a împiedica reapariţia deficienţei.

Foto: The New England Journal of Medicine ©2019