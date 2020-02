Mihaela Bilic se află în apropierea Sibiului pentru a petrece câteva zile la munte şi a rămas înzăpezită pe un drum de pădure, scrie tribuna.ro.



Medicul povesteşte întreaga întâmplare pe pagina de Facebook.



„Mândru că sunt român!?!



În ultima vreme, de câte ori sunt plecată din ţară, am ajuns să evit să spun în gura mare că sunt româncă- nici la hoteluri, nici în restaurante, nici chiar pe stradă- când mai degrabă tac, dacă aud că se vorbeşte româneşte.



A fost nevoie de mulţi ani şi de un comportament pe măsură, care au dus, din păcate, la distrugerea gravă a reputaţiei noastre în cadrul Europei. Nu mai contează cine şi ce a făcut, important este că nu mai putem fi trataţi cu încredere. Şi odată cu pierderea încrederii ne-am trezit percepuţi ca nişte cetăţeni de mâna a-2 a, cu care te porţi atent/diferit, de la care primeşti surprize neplăcute”, scrie Mihaela Bilic.



„Acum am coborât din munte”, mi-au spus veseli, „s-a potrivit la fix să vă putem ajuta!” Mă uitam la ei cât sunt de tineri şi totuşi atât de inimoşi, în loc să piardă timpul prin cluburi sau în faţa unui ecran, ei preferau să stea în natură şi să facă fapte bune. Şi-şi mai luaseră şi partenerele cu ei, ca “distracţia” să fie completă. Cât ne-am îmbrăţişat şi le-am mulţumit, a mai apărut o maşină venită în ajutor. Deci mobilizare de forţe, nu glumă.

Privind în urmă nu pot decât să mă bucur de această experienţă: am petrecut câteva ore în mijlocul pădurii, sub cel mai frumos cer plin de stele, cu foşnetul brazilor şi un decor de iarnă de vis care strălucea în lumina farurilor. Am cunoscut oameni minunaţi, curajoşi şi sufletişti, care nu se dau înapoi de la a-şi trăi viaţa atipic, după alte valori şi căutând alt fel de recompense. Şi m-am trezit mândră să fiu româncă, acolo unde nu credeam că mai pot exista astfel de oameni şi astfel de experienţe. Măcar şi pentru o astfel de revelaţie, consider că am fost extrem de norocoasă că m-am înzăpezit”, a mai povestit Bilic.

