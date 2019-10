Mihai Trăistariu s-a mutat într-un apartament nou la malul mării. Cu această ocazie, artistul a făcut mai multe mărturisiri echipei WowBiz. Printre destăinurile artistului s-a numărat şi prima experienţă sexuală. Trăistariu a povestit că prima femeie din viaţa lui avea mâinile retezate: „Mi-am pierdut virginitatea la 17 ani. Ea s-a dus în cealaltă cameră şi a ieşit dezbrăcată complet, avea nişte mănuşi roşii, numai biciul îi mai lipsea ca să fie totul ca într-un film erotic. Ştiam ce urma şi am executat tot ce îmi ordona ea, dar când am ajuns în pat am văzut că nu avea mâini. M-am amorezat încă din prima seară, dar a doua zi când am căutat-o am aflat că plecase în Italia. Avea un erotism şi nu mi s-a părut în niciun fel rău”, a povestit Mihai Treistariu.

Cântăreţul în vârstă de 39 de ani a mai mărturisit că are fantezii sexuale în trei şi pentru asta şi-a comandat un pat mare.