Michael May, cunoscut sub numele de scenă Flourgon, a dat-o în judecată pe Cyrus în martie 2018, susţinând că piesa "We Can’t Stop" seamănă foarte mult cu un cântec pe care el l-a lansat în 1988, "We Run Things", ajuns pe primul loc în topurile din Jamaica.

May a dat în judecată şi casa de discuri a artistei americane, RCA Records, deţinută de Sony Corp.

May, Cyrus şi Sony au depus, vineri, la o instanţă din New York un document prin care cer să se pună capăt procesului, după ce s-a ajuns la o înţelegere financiară.

"We Can’t Stop", piesă de pe albumul "Bangerz", a ajuns până pe locul al doilea în topul Billboard Hot 100 în august 2013.

Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus a devenit cunoscută datorită serialului pentru adolescenţi "Hannah Montana", în care a interpretat rolul principal. De altfel, Miley Cyrus este unul dintre cel mai de succes artişti care s-au lansat în producţiile Disney. Fiica interpretului de muzică country Billy Ray Cyrus, ea şi-a lansat în 2013 cel de-al patrulea album, "Bangerz", care include hituri precum "We Can't Stop" şi "Wrecking Ball", care au fost promovate prin clipuri provocatoare. Cel mai recent album de studio al său este "Younger Now", care a fost lansat în septembrie 2017.