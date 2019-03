Ministerul Afacerilor Interne a primit pe Facebook o întrebare legată de festivalul Neversea:

„Mi-am luat bilet la Neversea. Voi puteţi să staţi acasă că nu prea vreau să vă văd pe acolo, ştiţi ce zic. Vă trimit eu fotografii. Ca idee, nu mai bine mergeţi la Dorian Popa? Nu vreau foto, că nu mă interesează. Mulţumesc!”.

Răspunsul reprezentanţilor MAI a fost însoţit de umor, aşa cum ne-au obişnuit:

„Aşteptăm cu drag pozele. Fotografii lăsaţi-ne pe noi să facem, faţă şi profil, dacă este cazul. Ştiţi ce zicem!

Noi chiar nu vrem să ne vedeţi, important e să vedem noi şi să ştim că sunteţi în siguranţă. Ca să nu existe alte dubii, iată calendarul nostru:

1. Sunwaves – cu toate forţele, inclusiv colegii lui Şuier.

2. Afterhills – deşi e sold out, ne-am asigurat accesul în toate zonele.

3. Neversea – vom fi mulţi şi ne vom asigura ca la răsăritul soarelui să nu confundaţi linia orizontului cu alte “linii”.

Dorian Popa - ne pregătim pentru Bon Jovi…

4. Bon Jovi - am zis că ne-am pregătit, deci veţi fi în siguranţă.

5. Electric Castle - ne-am luat cizme pentru ploaie, dar şi măsuri “anti-răceală”.

6. Untold - Şuier şi-a făcut deja check-in şi de data asta va aduce întăriri.

7. Summer Well – Buftea, un festival interesant… mai ales că, anul trecut, am făcut nişte fotografii, faţă şi profil, interesante.

8. André Rieu – suntem onoraţi că revine în România.

9. 5GANG – doar când vor cânta cu Andra Gogan.

10. Metallica – la momentul acela…”Nothing Else Matters”, just your safety.

Lista este deschisă!

Ne aşteaptă o vară frumoasă!