„A venit Elena Udrea în România. Toată lumea este frenetică. Cumva pe bună dreptate. Şi întrebări: De ce a venit? Dar de ce a venit prin Sofia? Care e combinaţia? Cine se teme? Cine tremură? Toate întrebări absolut pertinente. S-a întors Udrea în România? Aşa şi?”, a răbufnit realizatorul tv.



„Sunt foarte multe răspunsuri care se califică potenţiale, probabile, eu mai am un răspuns în dispoziţia în care mă aflu. Ştiţi de ce s-a întors? De melteancă. Udrea este o melteancă. Poţi să pui pe ea Gucci, Versace, toate brendurile astea de cocalari, tot îi sar greierii din călcâie. Se văd greierii imediat. Udrea este o melteancă pentru care a fi vedetă este foarte important”, a mai declarat Badea.



Elena Udrea a anunţat, luni, printr-o postare pe Facebook, că s-a întors în România şi a renunţat de bună voie de statutul de refugiat în Costa Râca, spunând că se poate apăra mai bine din ţară. Fostul ministru spune că a intrat în ţară luni dimineaţă prin Vama Giurgiu. "Referitor la procesele pe care încă le am în instanţă, cred că mă voi apăra mai bine de aici decât de departe, împotriva abuzurilor care s-au făcut şi în cazul meu. Am ales să postez acest mesaj din respect faţă de cei interesaţi şi fata de presă care încearcă să afle adevărul despre prezenţa mea Acasă. Ştiu că o face din bună credinţă şi din dorinţa de a-şi informa corect publicul. Mulţumesc celor care îmi urează bun venit şi vă mulţumesc tuturor pentru înţelegere! Doamne, ajuta!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.