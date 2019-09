Desenul de tip graffiti a fost realizat pe un zid de lângă Marble Arch din Londra, în luna aprilie, după săptămâni de proteste privind schimbările climatice şi se presupune că a fost realizat de Banksy, deşi acesta nu a confirmat informaţia.

Consiliul local din Westminster a oferit o declaraţie, afirmând că experţi în artă au cerut protejarea desenului pentru că „generează foarte multă bucurie".

În desen este prezentată o fetiţă, ţinând cu mândrie în mână simbolul mişcării socio-politice Extinction Rebellion. Lângă desen sunt scrise cuvintele: "Din acest moment, disperarea se termină şi începe tactica".

A suspected #Banksy street mural created after Extinction Rebellion protests in London has been placed in protective casing https://t.co/x3Yq6YHMBP pic.twitter.com/NJmDS6zuuz