Modelul Instagram a declarat că renunţă la social media după ce o poză făcută în Bali a declanşat controverse în mediul online.

Followerii au fost nemulţumiţi mai ales de descrierea pozei: „Mă gândesc la cât de diferită este viaţa mea faţă de cea a omului care culege orez pe câmp în fiecare dimineaţă”.

Muţi dintre fanii eiu i-au considerat postarea „narcisistă” şi „lăudăroasă” iar unii dintre ei o consideră una dintre cele mai groaznice postări. Însă aceasta a spus că nu a fost înţeleasă cum trebuia.

Înainte să-şi şterge contul de Instagram aceasta a scris: „Sunt foarte conştientă de privilegiile pe care le am şi sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce am şi am realizat cât de incredibil de muncitori sunt oamenii indonizieni, niciodată nu am vrut să arăt lipsă de respect. Acestea fiind spune, îmi pare rău dacă am rănit sentimentele cuiva, nu a fost intenţia mea”.

În fundalul fotografiei poate fi observat un bărbat care culege orezul.



Foto: Instagram