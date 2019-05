Câteva momente mai târziu, Ronaldo aproape a lovit-o şi pe prietena lui, Georgina, cu acelaşi trofeu, potrivit Business Insider.

Ronaldo se află la al şaselea campionat câştigat, în trei ţări diferite. El a câştigat şi Champions League de cinci ori.

„Ronaldo are atât de multe trofee încât acestea au devenit un pericol pentru cei de lângă el”, a glumit jurnalistul de la Business Insider.

Clipul cu incidentul a fost publicat pe Twitter de ESPN FC şi s-a viralizat.

Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5