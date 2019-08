Fragmentul muzical va fi prezentat în seara de gală a festivalului, în interpretarea unor artişti precum Loredana, Lucian Ionescu, Mara Captaru, Bianca Popescu, Vlad Nicolici şi alţii. Li se vor alătura, la sfârşitul acestui moment, cei 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare Cerbul de Aur 2019.

"We Will Rock You", cu fragmente din memorabilele melodii "We will rock you", "I want to break free", "Somebody to love", "Killer queen", "I want it all", "Kind of magic", "Who wants to live forever", "Headlong", "We are the champions", este o poveste despre puterea extraordinară a muzicii şi a iubirii într-o lume a viitorului, pus în scenă de 17 ani cu mare succes, fiind montat în 15 ţări, cu peste 20 de milioane de spectatori.

Producţia românească a musicalului a fost lansată în România în aprilie, la Bucureşti, în regia lui Răzvan Mazilu.

Cea de-a 19-a ediţie a Festivalului "Cerbul de Aur" va avea loc în perioada 22 - 25 august, în Braşov, şi va aduce pe scena din Piaţa Sfatului mari artişti ai muzicii din România şi din străinătate, primele numele deja anunţate fiind Ronan Keating, Emeli Sandé, Ştefan Bănică jr., Corina Chiriac şi Irina Rimes.

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55.000 de euro.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o gală de premiere şi evenimente adiacente. Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Biletele pentru Festivalul Concurs "Cerbul de Aur" 2019 au fost puse în vânzare, cu preţuri pornind de la 70 de lei. Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro, UPC.ro şi în reţeaua magazinelor partenere.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română, iar toate informaţiile despre festival sunt disponibile pe site-ul oficial cerbuldeaur.ro.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, cea mai recentă fiind organizată în anul 2018, la împlinirea a 50 de ani de la debut. De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii şi recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.