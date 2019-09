Jucătorul de volei de plajă Stafford Slick se afla într-un avion al companiei United Airlines când a observat că în faţa toaletei s-a format un şir lung de persoane. După 10 minute în care tot mai multe persoane s-au adunat în faţa uşii, din toaletă a ieşit un bărbat într-un hanorac roşu, urmat fiind de o femeie îmbrăcată asemănător, potrivit The Mirror

Jucătorul de volei a filmat momentul stânjenitor al cuplului care probabil şi-a îndeplinit o fantezie sexuală în toaleta avionului. Filmuleţul a devenit viral, dpă ce a fost postat pe reţelele sociale. „Aceste femei stau în faţa toaletei de 10 minute. Am zburat de multe ori, dar aşa ceva nu am mai văzut. Nu mi-a venit să cred. Am auzit poveşti asemănătoare, dar nu am crezut niciodată că o să văd aşa ceva în realitate”, a comentat Stafford.