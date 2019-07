Deşi nu are nicio experienţă în diplomaţie, fiica lui Donald Trump a participat la summitul G20, scrie Huff Post.

Imaginile au devenit virale pe internet, iar criticile la adresa acesteia nu s-au lăsat mult aşteptate.

Ivanka #Trump, conseillère spéciale non élue de son père, tente de s’incruster dans une discussion entre May, Macron, Trudeau et Lagarde.



Visiblement, la présidente du FMI n’a pas l’air d’apprécié son intervention. pic.twitter.com/sjrJEVQ5Cb