Tatăl acesteia, Michael, a povestit când de mult s-a zbătut fiica lui să scape, chiar şi după ce un braţ i-a fost smuls brutal de rechinii care o atacau.

Michael nu fusese martor al îngrozitorului incident, ci se afla în apropiere când a aflat că un adolescent este atacat de rechini.

Acesta a descris momentele terifiante în cadrul emisiunii „Good Morning America”. Se pare că fiica şi-a strigat mama, dar iniţial aceasta crezuse că este înconjurată de delfini.

Ulterior, Jordan a început să ţipe îngrozitor în timp ce rechinii o atacau, fapt care a determinat-o pe Kami, mama ei, să înoate spre ea, chiar dacă se supunea aceluiaşi risc.

Jordan a reuşit să ajungă la mama ei, chiar dacă s-a zbătut să înoate doar cu un singur braţ, dar în acel moment rechinii au atacat-o din nou, smulgându-i un picior.

