Într-un material intitulat ”The royal guests from hell”, Daily Mail, dezvăluie o serie de momente stânjenitoare sau amuzante care fac obiectul documentarului ”Inside The Crown: Secrets Of The Royals”, care va fi difuzat de ITV în a doua parte a lunii ianuarie.

Jurnalistul Robert Hardman a investigat documentele păstrate de Arhivele Naţionale din Kew pentru noua serie de documentare descoperind mai multe detalii amuzante în scrisorile celor care s-au aflat în apropierea figurilor regale.

Jurnalistul a descoperit în corespondenţa regală şi noi aspecte legate vizita întreprinsă de Nicolae Ceauşescu la Buckingam Palace, în 1978. Documentele arată cât de stânjenitor a fost momentul în care Reginei i s-a cerut să îl întâmpine pe Ceauşescu pentru a asigura încheierea unui acord comercial.

”În arhivă se găseşte o scrisoare redactată de ministrul de externe britanic din acel moment, David Owen care îl întreabă pe secretarul său personal, «Cine a acceptat vizita aceasta? Eu? Dacă eu am fost, îmi pare rău». Am vorbit mult cu David care îşi aminteşte că în mijlocul vizitei şi-a dat seama de ceea ce se petrecea şi că se gândea «Ce dracu se întâmplă? E vina mea?»”, a dezvăluit jurnalistul. Se pare că Regina nu a fost prea mulţumită de vizita lui Ceauşescu. ”Mi s-a spus că Regina l-a găsit pe Ceauşescu atât de neplăcut încât atunci când îşi plimba câinii şi l-a văzut pe acesta alături de soţie în grădinile palatului s-a ascuns. E singura dată când Regina s-a ascuns în propria grădină!”, a comentat Hardman.

Pe lista momentelor delicate abordate de noul documentar se mai găsesc relaţia prinţesei Margaret cu căpitanul Peter Townsend ca şi momentul în care guvernul britanic a vrut să facă economie şi a propus achiziţionarea unui covor roşu la mâna a doua pentru a fi folosit în Catedrala Westminster.