Interpretul piesei ”Beautiful People” a publicat o fotografie pe care a însoţit-o cu mesajul ”revin imediat” şi a explicat ”Salut tuturor. O să fac încă o pauză”.

"Perioada The Divide şi turneul mi-au schimbat viaţa în atâtea feluri, dar acum s-a terminat totul şi e vremea să mă duc să mai văd câte ceva şi din lume”, a scris muzicianul.

Autorul melodiei ”The Shape Of You” a continuat: "Am funcţionat aproape non stop din 2017 aşa că o să mă opresc şi o să călătoresc, o să scriu şi o să citesc. Nu o să apar pe reţelele sociale până nu este momentul să revin”.

"Familiei şi prietenilor mei, ne vedem când ne vedem, iar fanilor, vă mulţumesc mult că sunteţi mereu uimitori, vă promit că mă voi întoarce cu noi piese când va veni vremea şi voi fi trăt ceva mai mult încât să am şi despre ce scrie”.