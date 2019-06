Mireasa a întrebat pe reţelele de socializare dacă face un lucru „greşit”, în condiţiile în care domnişoara de onoare nu mai încape în rochie, după ce a născut un bebeluş, în urmă cu trei săptămâni, scrie thesun.co.uk.



Femeia a distribuit un mesaj revoltător pe Facebook, motivând că prietena ei „încă arată ca şi cum ar fi gravidă” şi nu a dat jos kilogramele, riscând să-i „ruineze” nunta.



Mai sunt trei săptămâni până la marele eveniment şi mireasa vrea să o înlocuiască pe domnişoara de onoare dolofană. Mai mult, aceasta critică dur rochia aleasă de prietena care ar fi trebuit să-i fie alături în cea mai importantă zi a vieţii.



„Prietena mea, care este domnişoară de onoare la nuntă, a născut recent şi nu a dat jos kilogramele în plus. Ştiu că nu este uşor, dar au trecut deja trei săptămâni şi ea încă mai pare gravidă. Mai are trei săptămâni în care să slăbească, dar nu cred că va reuşi”, a spus mireasa.



În loc să-şi lase prietena să poarte altceva sau să modifice rochia existentă, femeia a respins ambele opţiuni. „Nu va încăpea niciodată în rochie. Refuz să cred că o va modifica. A fost retuşată deja de mai multe ori şi nu cred că se va potrivi în veci. Întrebarea mea este: dacă amica mea nu va avea loc în rochie la nuntă, am dreptul să o înlocuiesc?”, a întrebat mireasa.



„Am pe cineva în minte. Ea a zis că are o rochie de schimb şi nu accept nici aşa ceva”, a mai precizat femeia.



„Nu râd de greutatea ei, dar pe bune, nunta este doar o zi în viaţa mea, nu vreau să fie distrusă de greutatea rezultată în urma naşterii”.



Postarea miresei a devenit virală, atrăgând peste 1.000 de comentarii. „Fat shaming-ul este îngrozitor. Domnişoarele de onoare sunt oameni, pe care îi iubeşti, nu manechine pentru poze”, a criticat-o cineva pe viitoarea mireasă „bridezilla”.