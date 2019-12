Unii cetăţeni ai statului asiatic au asociat mustaţa ambasadorului american la Seul, Harry Harris, cu ocupaţia brutală japoneză.

Harris, un fost militar, fiul unei femei de origine japoneză şi al unui american, a fost numit în funcţie în iulie 2018. El a spus că şi-a lăsat mustaţă pentru a „pune o pauză între cariera de militar şi cea de diplomat”. „Am încercat să cresc în înălţime, dar nu am putut, aşa că am încercat să întineresc, dar nu am putut. Dar pot să îmi las mustaţă şi am făcut asta”, a declarat Harris. El a adăugat că au fost mulţi lideri sud-coreeni care au avut mustaţă „dar nimeni nu pare să se concentreze pe acest lucru”.

În timpul ocupaţiei japoneze, toţi cei opt guvernatori ai coloniei au avut mustaţă.

Relaţiile dintre SUA şi Coreea de Sud au devenit tensionate după ce preşedintele Donald Trump a cerut recent statului asiatic să plătească cu 400% mai mult, adică aproximativ 4,7 miliarde de dolari în 2020, pentru menţinerea trupelor americane în peninsulă.