Din fericire, nimeni nu a suferit răni grave în urma accidentului, dar sperietura a rămas vie în amintirea artistei.



Niculina Stoican (49 de ani) a rememorat recent momentul accidentului din 2007, în cadrul unei emisiuni tv.



Aceasta a avut de mai multe ori permisul suspendat, din cauza vitezei excesive, dar ghinionul a venit în urmă cu 12 ani, când s-a produs accidentul rutier, care putea avea urmări grave.



Accidentul din 2007 s-a petrecut pe DN7, judeţul Argeş, scrie cancan.ro.



„Am trăit un şoc atunci. Conduceam cu viteză şi în faţa mea a sărit o maşină. Nu puteam să evit pentru că din partea cealaltă venea un tir. Am închis ochii şi am pus o frână de s-a lăsat botul maşinii. L-am lovit pe acel bărbat din plin şi am dat cu el printre nişte pomi. A fost o minune că a ieşit viu din acest accident”, a povestit Niculina Stoican în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.



Niculina Stoican conducea un SUV BMW X5, când nu s-a orientat în trafic şi s-a apropiat nepermis de mult de o Dacia papuc, ce rula în faţa ei. La o frână, jeep-ul artistei a lovit Dacia respectivă. Vina i-a aparţinut cântăreţei.

Stoican a fost amendată în urma accidentului. Aceasta a spus că se grăbea să ajungă în Capitală, la o emisiune a lui Dan Negru.