Artistul de machiaj a spus că a fost convinsă să viziteze vila lui Epstein din Manhattan, unde a primit bani pentru a-i oferi masaj, fiind îmbrăcată doar în chiloţi.



Vizitele au continuat o dată sau de două ori pe săptămână, până când fata a împlinit 15 ani şi, potrivit ei, Epstein i-a zis să se dezbrace de tot şi să se urce deasupra lui.



„M-a violat, am făcut sex cu forţa”, a spus Araoz, potrivit thesun.co.uk. „Nu vreau să spun că am ţipat. Dar eram îngrozită. Şi i-am zis să înceteze”, a povestit femeia.



„Nu dorea să înceteze. Ştia exact ce face”.



Araoz a declarat că s-a simţit „îngrozită” şi nu a mai revenit în casa miliardarului.



Mai mult, tânăra a renunţat la liceu, deoarece era foarte aproape de casa lui Epstein.



Jennifer nu a mers la poliţie de teamă ca nu cumva Epstein să se răzbune pe ea, prin relaţiile lui sus-puse.



Epstein, care are acum 66 de ani, se confruntă cu zeci de acuzaţii de abuz sexual asupra unor minore. Incidentele s-au desfăşurat în New York şi Florida la începutul anilor 2000.



Miliardarul a pledat nevinovat în privinţa acuzaţiei de tragic de minori, în scopuri sexuale.



Epstein ar putea sta 45 de ani după gratii, dacă va fi găsit vinovat.



Epstein a fost acuzat că s-a folosit de moartea tatălui ei, din cauza SIDA, pentru a o păcăli.



I-a dat sute de dolari şi i-a oferit cadouri precum o cameră foto, pe când era activist contra SIDA.



Aceasta susţine că femeia care recruta minore pentru Epstein i-ar fi zis că bogătaşul este o persoană altruistă, care o va ajuta în carieră.



Araoz a crezut iniţial că Epstein este un individ prietenos, după ce acesta i-a arătat colecţia de animale împăiate exotice şi „picturi sugestive”.



Epstein avea o baie uriaşă, cu „sâni falşi pe pereţi”, la care se uita când se relaxa în cadă, a declarat Araoz.



„Era foarte ciudat”, a adăugat femeia.



După câteva săptămâni de vizite, fiecare fiind plătită cu 300 de dolari, aceasta a spus că a fost escortată într-o „cameră de masaj”, cu îngeri pictaţi pe tavan.



Aici îi oferea masaje lui Epstein şi apoi, deseori, făceau sex. După ce miliardarul a violat-o, minora nu s-a mai întors la reşedinţa lui de lux.



Oamenii lui Epstein au încercat să o contacteze vreme de un an, dar tânăra nu le-a mai răspuns.



Victima a suferit de anxietate, depresie şi atacuri de panică, după presupusul abuz sexual.



Epstein a încheiat o înţelegere „secretă” cu instanţa, pentru a evita o pedeapsă lungă, în urmă cu zece ani, în cazuri de natură sexuală.



Bogătaşul a pledat vinovat la acuzaţii mai uşoare şi a stat 13 luni în închisoare. Înţelegerea ar fi trebuit să-l protejeze pe Epstein de o condamnare federală, spun avocaţii acestuia.



Aceştia susţin că noile acuzaţii federale ar trebui retrase.