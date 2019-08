Marlon Brando şi Michael Jackson au avut o discuţie despre sex, abuz la adresa minorilor şi relaţii personale. Discuţia ar fi avut loc în timpul mesei, potrivit unei declaraţii făcute de actor procurorilor care investigau acuzaţiile de pedofilie formulate la adresa cântăreţului în 1994.

Transcrierea declaraţiilor făcute de Brando devine publică abia în această săptămână, fiind inclusă în ultimul episod al podcastulului „Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson”.

Brandon Ogborn, unul dintre producătorii podcastului, a obţinut transcrierea declaraţiilor incendiare făcute sub jurământ şi le-a verificat autenticitatea cu judecătorul Lauren Weis de la Curtea Superioară din Los Angeles, care a investigat cazul lui Jackson, potrivit L.A.Times.

Brando povesteşte că a vorbit cu Michael Jackson despre sexualitate şi despre relaţia acestuia cu tatăl său, Joe Jackson, lucru care l-a făcut pe cântăreţ să izbucnească în plâns.

Procurorii ştiau că între cei doi există o „relaţie specială”, actorul din „Naşul/ Godfather” predându-i lui Jackson actoria în schimbul unor sfaturi despre dans.

Producătorii spun că declaraţia lui Brando are o greutate aparte în poveste, pentru că este vorba despre afirmaţiile făcute de o persoană bogată şi celebră, care nu avea ce să urmărească de pe urma dezvăluirilor pe care le făcea. În plus, arată Ogsborn, „Şi el era un ciudat, ca şi Michael Jackson. Aşa că, pentru mine e un ciudat care îl înţelege pe alt ciudat într-o lume ciudată”.

Michael Jackson, care a murit în 2009, a fost investigat de două ori pentru acuzaţii de molestare de minori. Nu a ajuns să fie pus sub acuzare în 1994, iar în 2005 a fost achitat.

Brando a câştigat premiul Oscar de două ori şi a murit în 2004.

Discuţia dintre cei doi ar fi avut loc la ferma deţinută de Jackson, Neverland. „Vorbeam despre emoţii şi de unde vin. Puteam să-mi dau seama după cum se purta, el vorbea aşa, într-un fel ciudat pentru o persoană care era de seamă cu fiul meu cel mare, 35 de ani. Şi nu voia să mă audă că înjur”, a povestit Brando.

„L-am întrebat dacă e virgin şi a râs şi a chicotit. Mi-a zis, «O, Brando». I-am spus, «Păi şi ce faci pentru sex?». Şi a început să se agite şi să se ruşineze”, a arătat actorul.

Brando spune că l-a întrebat pe Jackson dacă se masturbează şi le-a explicat procurorilor că muzicianul „trăieşte pe altă lume”.

„A spus că îşi ura tatăl şi a început să plângă. Aşa că m-am retras. M-am purtat cu mănuşi. Mi-am dat seama că avea probleme în viaţă pentru că trăia pe altă lume”, le-a dezvăluit Brando procurorilor.

„Am zis: «Cine sunt prietenii tăi?», a răspuns, «Nu ştiu pe nimeni de vârsta mea. Nu îmi place nimeni de vârsta mea». L-am întrebat «De ce nu?», a făcut «Nu ştiu, nu ştiu». Plângea destul de tare şi am încercat să-l consolez. Am încercat să-l ajut cât am putut”, s-a destăinuit Brando.

Actorul spune că iniţial a crezut că muzicianul era gay, dar că ulterior s-a gândit chiar „cu acest tip de comportament, cred că e destul de rezonabil să tragi concluzia că ar fi preferat copiii. Impresia mea a fost că nu voia să îmi răspundă pentru că era îngrozit să îmi zică mie”.

Marlon Brando este unul dintre cei mai mari actori de film ai secolului al XX-lea. S-a făcut remarcat mai ales datorită rolurilor din filmele „Un tramvai numit dorinţă” şi „On the Waterfront”, pentru care a primit primul său premiu Oscar, în 1955. Stilul lui actoricesc, combinat cu apariţiile sale publice ca outsider al Hollywood-ului anilor 1950 şi 1960 au avut o influenţă majoră asupra generaţiei de actori ce i-au urmat.

Ulterior, în ciuda unei anumite etichete de paria care i-a fost conferită, Brando a interpretat la superlativul absolut, stabilind un nou standard estetic, rolul lui Vito Corleone din primul film din seria lui Francis Ford Coppola închinată unui boss mafiot, „Naşul/ The Godfather”, pentru care a primit al doilea Oscar din carieră, în 1973.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat „This Is It Tour”, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.