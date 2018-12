Comandamentul pentru apărare aerospaţială nord-americană (NORAD) va monitoriza şi anul acesta călătoria lui Moş Crăciun în jurul lumii, deşi, de vineri, de la miezul nopţii, activitatea administraţiei federale din SUA a fost blocată parţial, potrivit newsweek.com.

"În caz că activitatea guvernului va fi blocată, NORAD va continua tradiţia sa de 63 de ani de a-l monitoriza pe Moş Crăciun pe 24 decembrie. Personalul militar care se ocupă de program este sprijinit de aproximativ 1.500 de voluntari, care fac monitorizarea posibilă în fiecare an", se arată într-un mesaj publicat vineri pe Twitter.

In the event of a government shutdown, NORAD will continue with its 63-year tradition of NORAD Tracks Santa on Dec. 24. Military personnel who conduct NORAD Tracks Santa are supported by approximately 1,500 volunteers who make the program possible each and every year. pic.twitter.com/fY0oyjrdDc