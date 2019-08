James Barton, care era dependent de rulouri de ciocolată, a economisit 14.700 de lire atunci când s-a hotărât să opteze pentru sesiuni de terapie prin hipnoză în valoare de 295 de lire în loc să se supună unei operaţii de bypass gastric.

Tânărul s-a hotărât să apeleze la aceasta metodă când ajunsese la o greutate de 115 kilograme şi auzise de metoda slăbitului prin hipnoză. La început, James a fost destul de sceptic, dar a rămas suprins de rezultatele uluitoare.

Dupădoar 3 sesiuni de hipnoză cu o durată de o oră, James devebnise convins că a fost supus unei operaţii de buypass gastric şi că stomacul a început să i se micşoreze.

În prezent, la 2 ani după şedinţele de hipnoză, tânărul a reuşt să slăbească 57 de kilograme.

„Eram supraponderal şi mi-era tot timpul foame. Orice tip de dietă sau antrenamente la sală nu mă ajutau pentru că nu eram niciodată sătul. Mâncam mese foarte bogate în carbohidraţi, precum cartofi şi pâine şi 10 rulouri de ciocolată doar la o masă. Când eram în vestiare la sală, am auzit pe cineva vorbind despre slăbitul prin hipnoză, dar credeam că aşa ceva nu funcţionează. Dar eram disperat... aşa că m-am decis să fac o programare. Am fost hipnotizat să cred că am fost supus unei operaţii de bypass gastric - deodată m-am simţit mult mai sătul şi nu mai simţeam nevoia să mănânc necontrolat mereu”, a povestit James despre experienţa lui pentru Mirror.

„Orele de hipnoză erau mult mai bune la preţ decât o operaţie de bypass gastric. Mi-au schimbat viaţa în totalitate ţinând cont că acum pot să mă uit în oglindă fără să mă urăsc. În sfârşit mi s-a dat voie să joc rugby şi să boxez pentru că nu mai sunt supraponderal”, a continuat acesta.

James a urmat sesiunile de hipnoză în Coventry, oraşul lui natal din Marea Britanie.

Foto: Captură Mirror