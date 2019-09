„The Boss” este numele după care mai este cunoscut Bruce Springsteen, un artist legendar, a cărui carieră, solo şi alături de formaţi E Street Band, se întinde pe o jumătate de secol. Potrivit CNN, artistul a câştigat 20 de premii Grammy, un Oscar, două Globuri de Aur, un premiu special Tony (echivalentul din lumea teatrului al Oscarului), plus numeroase alte premii şi distincţii.

Springsteen, care în 1999 a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame, a împlini 70 de ani pe 23 septembrie.

Rockerul are în portofoliu o mulţime de melodii recunoscute uşor în toată lumea. Printre acestea se numără „Born to run”, „Streets of Philadelphia”, „Tougher than the rest”, „Born in the USA” sau „Hungry Heart”. Totuşi, în ciuda popularităţii lor, niciuna dintre aceste melodii nu a devenit un hit „number one” în cel mai important clasament din SUA, Billboard Hot 100. Zece dintre piesele lui au intrat în acest top. Cel mai sus a ajuns, pe locul 2, cu piesa „Dancing in the Dark”.

Springsteen este renumit pentru spectacolele energice şi lungi pe care le ţine. În 2016, la vârsta de 66 de ani, artistul a cântat dimp de patru ore şi patru minute într-un concert.

Legendarul artist nu s-a ferit niciodată să vorbească despre problemele lui cu depresia şi a susţinut multe cauze nobile de-a lungul timpului, militând inclusiv un tratament mai bun pentru veteranii de război.

