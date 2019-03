„Nu lăsa pe nimeni în urmă”. Ziua Mondială a Apei, 22 martie

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a decretat, în 2010, că accesul la apă potabilă este un drept uman. Ziua Mondială a Apei este sărbătorită anual pe 22 martie, iar, în 2019, are ca slogan „Leave No One Behind/ Nu lăsa pe nimeni în urmă".