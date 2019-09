Scarlett Johansson a afirmat într-un interviu pentru publicaţia The Hollywood Reporter: "Îl iubesc pe Woody. Îl cred şi aş lucra cu el oricând".

Printre actorii care au exprimat public faptul că regretă colaborările cu regizorul Woody Allen, în urma scandalului sexual în care a fost implicat, se numără Michael Caine, Timothee Chalamet şi Greta Gerwig.

Într-un interviu acordat în ianuarie 2018, Dylan Farrow, fiica adoptivă a lui Woody Allen, a spus că îşi doreşte ca regizorul să fi fost pus sub acuzaţie pentru că a abuzat-o sexual când era minoră. Dylan Farrow afirmă de mult timp că Allen a abuzat-o sexual, pe 4 august 1992, când avea şapte ani, în casa de la ţară a mamei sale, actriţa Mia Farrow, care i-a cerut, de altfel, întotdeauna "să spună adevărul".

Cazul a fost atunci în atenţia oficiului pentru protecţia copilului din Yale şi a celui din New York, însă ambele instituţii au concluzionat că Dylan nu a fost molestată sexual. În schimb, autorităţile au spus că Dylan era un copil vulnerabil şi a fost instruită să spună o poveste de mama sa, foarte furioasă din cauza separării de Woody Allen.

Woody Allen i-a influenţat puternic cariera actriţei Scarlett Johansson, regizând filme care au consacrat-o, precum "Match Point", "Scoop" şi "Vicky Cristina Barcelona".

Regizorul şi-a susţinut nevinovăţia în faţa acesteia, actriţa declarând că îl crede. "Am fost foarte directă cu el, la fel şi acesta cu mine", a afirmat Johansson cu privire la discuţiile avute cu regizorul american.

Johansson este şi o cunoscută activistă pentru drepturilor femeilor. Actriţa americană a participat în urmă cu un an la Marşul Femeilor de la Washington.

Woody Allen a realizat peste 50 de filme într-o carieră de aproape 60 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el. Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul "Hannah si surorile ei/ Hannah and her Sisters", şi acelaşi premiu pentru filmul "Miezul nopţii în Paris/ Midnight in Paris" din 2011. Pentru filmul "Annie Hall", din 1978, Woody Allen a fost recompensat cu două premii Oscar - la categoriile "cel mai bun regizor" şi "cel mai bun scenariu original". În 2014, filmul său "Blue Jasmine", a câştigat un premiu Oscar din trei nominalizări, iar Woody Allen, a primit şi un Glob de Aur special pentru întreaga carieră.

Foto: Hepta