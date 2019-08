Fiecare fotografie a artistei are în prim plan fundul apetisant şi acest aspect pare să reprezinte, deocamdată, „apogeul” muncii sale, scrie dailystar.co.uk.



Leah Schrager „a spart” barierele Instagram-ului, unde are milioane de followeri.



Bomba sexy cu pretenţii de artistă nu se abţine de la nicio ipostază senzuală şi îi provoacă frecvent pe criticii de... artă.



Leah şi-a înfiinţat pagina de Instagram Ona Artist în 2015. În decursul timpului, femeia a strâns 3,1 milioane urmăritori pe „Insta”.



Fundul ei, etichetat cu hashtag-ul #toysonapeach”, reprezintă principalul punct de atracţie pentru fani.



„Am început să fac şedinţe foto şi m-am distrat punând diverse obiecte pe fese. Le-am fotografiat şi a ieşit chestia asta.



Imediat m-am gândit să pun jucării pe fund, pentru a-l transforma într-un suport pentru fotografii...”, a povestit tânăra.



În lunile recente, pe fundul lui Leah s-au perindat scene de rock şi cu maşini.



Femeia şi-a pus chiar şi un far maritim pe fund, spre încântarea fanilor ei. Unele fotografii ale artistei au fost însă cenzurate de Instagram, dar, datorită stilului creativ, administratorii aplicaţiei îi permit să-şi distribuie „operele” cu fundul.



Leah a spus că mama ei nu pare prea încântată de fotografiile senzuale. Pe de altă parte, artista scapă de cenzură deoarece „îşi păstrează chiloţeii pe ea”.

ATENŢIE! CONŢINUT EXPLICIT